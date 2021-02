Baixen els crítics a Girona però la transmissió segueix a l'alça

Les Unitats de Cures Intensives van viure un lleuger respir ahir després d'uns dies amb un fort creixement de pacients crítics gironins amb coronavirus. Concretament, hi havia quatre pacients menys ingressats. Com a contrapunt, el nombre general d'hospitalitzats va pujar fins a 210, vuit més que el dia anterior. D'altra banda, es van produir tres noves defuncions i el nombre de nous positius va baixar un 15%, amb 182 gironins contagiats.

D'altra banda, la velocitat de transmissió del contagi segueix a l'alça. Ahir va créixer tres centèsimes més i es va situar en 0,96. La xifra s'aproxima al llindar d'1, valor que ja s'ha superat a Catalunya i que posa en perill el control del contagi del coronavirus. Seguidament, el risc de rebrot va baixar cinc punts fins a 259.

La tendència d'aquesta setmana a Girona, doncs, està marcada per alts i baixos en les dades. Destaquen notícies positives, com la davallada de casos. Del 9 al 15 de febrer, Salut en va notificar 1.319 i del 16 al 22 de febrer, 1.080. També val a dir que la taxa de positivitat de les proves PCRs i tests d'antígens ha pujat lleugerament i s'aproxima al 5%, llindar que no és recomanable que se sobrepassi, segons alerta l'Organització Mundial de la Salut. Finalment, el nombre d'ingressats ha baixat respecte a la setmana anterior i el nombre de defuncions es manté similar. La principal bona notícia, però, és l'augment de vacunacions. Ja hi ha més de 44.000 primeres dosis administrades per part de Salut.

Situació irregular a Catalunya

Respecte a la situació epidemiològica de Catalunya, la velocitat de propagació de la covid-19, l'Rt, va créixer una centèsima i es va situar en l'1,03. Va baixar, en canvi, el risc de rebrot, ho va fa ser punts, fins a 269, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies va tornar a disminuir i va passar de 276,88 a 269,45. Es van declarar 1.614 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 514.038. El 5,3% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. Es va informar de 22 noves morts i el total és de 20.609 en tota la pandèmia. Ahir hi havia 1.786 pacients ingressats als hospitals, 38 menys, i 562 a l'UCI, 7 menys. Els vacunats amb la primera dosi són 425.427 (+63.785) i 188.834 amb la segona (+2.406).

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), en el període del 16 al 22 de febrer n'hi va haver 10.008, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 10.732. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 130,02 per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (139,43).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 149.095 proves PCR i 60.987 tests d'antígens, dels quals un 5,3% han donat positiu, per sobre del valor de l'interval anterior (4,3%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 37,97 anys.

Quant a la incidència de casos, Catalunya se situa més avall que les darreres setmanes respecte a les altres comunitats autònomes.