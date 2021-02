Cornellà inicia el procés participatiu per decidir l'ús de l'edifici de Cal Metge

L'Ajuntament de Cornellà del Terri començarà dilluns el procés participatiu per decidir els usos que haurà de tenir el nou edifici de Cal Metge. Els veïns podran votar fins al 14 de març i per fer-ho hauran d'omplir un formulari que hi ha a la pàgina web de l'Ajuntament o de forma presencial a les oficines del consistori. En aquest formulari es demana a la població que esculli un màxim de quatre propostes de les nou que planteja el govern local. De moment hi ha sobre la taula crear un bar-restaurant, una ludoteca infantil, un centre de gent gran, una sala de reunions, una sala multimèdia, una biblioteca, un espai verd, una sala d'exposicions i un espai per activitats culturals.

L'Ajuntament dona el tret de sortida a la redacció del projecte per fer les obres de rehabilitació de Cal Metge amb aquest procés participatiu. A partir del 15 de març i fins al 21 del mateix mes es farà una valoració de totes les demandes que hi ha i quines són les més votades. A partir d'aquí, l'equip tècnic adaptarà les obres i la distribució de l'edifici en funció de les opcions escollides.

La darrera fase es farà a l'estiu, quan l'Ajuntament presenti el primer esborrany del projecte de Cal Metge. Es farà una xerrada per explicar com serà el nou edifici i es farà un referèndum telemàtic per aconseguir el vistiplau de la ciutadania. Un cop la població hagi votat, el ple en farà l'aprovació i tramitació definitiva.