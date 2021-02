«Estan discriminant la restauració dels centres»

Satisfets, satisfets a mitges o ni a mitges?

Satisfets a mitges. Satisfets perquè, d'entrada, la proposta d'obrir de dilluns a divendres va ser nostra. No ha estat una idea de la Generalitat. I en aquest sentit ens han fet cas. Però, satisfets a mitges, perquè la restauració de dins dels centres comercials continuarà tancada totalment per sorpresa.

No s'ho esperaven?

No ens havien dit res. I, és més, en l'anunci d'avui (ahir) ni la consellera ni el conseller en diuen res quan expliquen les mesures i no és fins, un quart d'hora després, quan un periodista ho pregunta que expliquen que la restauració haurà de continuar tancada. Per nosaltres és un contrasentit que nosaltres hàgim de mantenir la restauració tancada i el Viena que tenim a 50 metres pugui obrir sense cap problema.

Ho consideren una discriminació?

És totalment discriminatori, comencem a pensar que hi ha algú a la Generalitat que té algun problema personal amb els centres comercials. No és només la comparació amb el Viena que tenim aquí al costat; també que com ha d'entendre el senyor que té la Temporada oberta a Vilablareix i aquí està tancat o exactament igual amb el cas del König.

Parlem de les botigues, amb confinament comarcal, 30% d'afluència i dissabtes tancats, surt a compte obrir?

Tots els arrendataris, sense cap mena d'excepció, estan d'acord en d'obrir de dilluns a divendres. Obrir entre setmana sempre és millor que res. Obrint, encara que sigui de dilluns a divendres i amb confinament comarcal, pots ingressar per pagar una part de les despeses i, més les bonificacions acordades amb els propietaris, tots han fet els seus números i volen obrir.

Dilluns obrirà tothom a l'Espai Gironès?

Cap arrendatari ha dit que no obrirà. Algun, potser, no pot obrir dilluns a primera hora i ho ha de fer més tard o el dimarts, perquè això s'ha anunciat un divendres i s'ha de treure gent dels ERTOs... Hi ha feina, però tothom vol obrir.

Quins mesures de seguretat trobaran els clients que vagin a l'Espai Gironès?

És graciós, perquè no es trobarà res diferent del que ja hi havia per Nadal abans que ens tanquessin, perquè nosaltres sempre hem complert amb totes les mesures. Es trobarà amb un auxiliar a totes les portes d'entrada, controlant que tothom es posi gel i porti mascareta, i a qui no en porti ni donarem una, i es trobarà auxiliars a les portes dels serveis per evitar que s'hi formin cues. Neteja extra i ventilació. També, encara que això no ho veurà, tindrem en tot motoritzada l'afluència de gent perquè mai se superi aquest 30% d'afluència.

La consellera Vergés ha dit avui que el més important és que la gent «no vagi a passar el dia als centres comercials».

Aquesta declaració, amb tots els respectes, demostra un gran desconeixement del sector. La gent fa molts mesos que no va a passar el dia en un centre comercial, això només ho pot dir una persona que no coneix la realitat. El que abans la gent ho feia amb dues hores, ara ho fa amb 40 minuts. A nosaltres ja ens va bé, perquè demostra que la gent està conscienciada, venen a comprar i no es veu gent voltant. Només des del desconeixement del que es viu en el nostre sector des del mes de març de l'any passat es pot dir el que ha dit aquest matí la consellera.