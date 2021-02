L'hostaleria gironina creu que el certificat de vacunació de la UE seria un «revulsiu»

La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona (FHCG) assenyala que la creació del certificat de vacunació que planteja la Unió Europea seria «una molt bona notícia». El sector veu amb «molt bons ulls» la proposta però es mostra escèptic a que acabi tirant endavant. El president de la FHCG, Antoni Escudero, va remarcar ahir que la mesura seria «un revulsiu» però va recordar que hi ha «interessos proteccionistes» de molts països de la Unió. «Per les informacions que tenim hi ha molts estats que volen potenciar el consum intern. És una bona notícia, però estic gairebé segur que no es durà a terme», va assenyalar. Escudero també va recordar que van proposar al Procicat un certificat de vacunació similar, però no va prosperar.

«La realitat és que és una bona notícia i seria molt beneficiós, però hem de ser conscients que hi ha molts països que no volen que els seus ciutadans vagin a altres llocs a passar les vacances, perquè ells també estan afectats per la crisi sanitària», va explicar el president dels hostalers gironines.

Escudero, a més, va destacar que es tracta d'una mesura que ja van traslladar al Govern des del gremi de les quatre demarcacions, però que finalment no va ser una realitat. «No ens ve de nou, nosaltres vam intentar-ho fer a nivell català però aquí no es va fer res», va lamentar ahir l'empresari alt empordanès.

Escudero creu que, a final, tot dependrà de la quantitat de persones vacunades que hi hagi als diferents països. En aquest sentit, i amb la vista posada al consum intern, des de la Federació es donarien per «satisfets» amb un 40% de la població immunitzada contra el coronavirus a l'estiu arreu l'Estat.

I és que el president de la FHCG donava ahir per fet que no s'arribarà al 70% que ha anunciat repetidament el govern espanyol, però creu que si s'ha pogut vacunar una part important de la població serà «un bon punt de partida» per un estiu que augura que serà «similar a l'anterior».