Un nen de 5 anys recull muntanyes de pinso

Reportatge. Després de néixer en un part de risc i d'estar sota un estricte control mèdic durant dos anys, el banyolí Jose Begara Aguilar va començar a ajudar tants animals abandonats com fos possible. Amb la seva gossa adoptada Lola i amb el suport dels pares, fa crides per recollir aliments per a les protectores. El seu èxit és aclaparador. Els seus donatius periòdics són incalculables. Desenes de sacs i llaunes.

Quilos i quilos de pinso per a gats i gossos. Muntanyes d'aliments. Molts sacs de diferents tipus. També desenes de llaunes per a animals, mantes, medicaments. El petit Jose Begara Aguilar té cinc anys, estudia a l'escola la Draga de Banyoles, i s'ha implicat en l'ajuda d'animals abandonats des que està «a la panxa de la mare». «Hi ha molta gent que abandona animals i els fa mal i molt poca que els ajuda», lamenta.

Va néixer fruit d'un part de risc i va estar dos anys sota estrictes controls mèdics però ja es va fer inseparable de la gossa Lola, una de les mascotes que té a casa. La Lola havia viscut anys lligada i rebia cops constantment fins que la van rescatar. Els pares del nen, Maria Jose i Jose, van acollir-la a casa amb la idea de buscar-li adoptant més endavant. Però finalment es va quedar a casa i només accepta menjar de la mà del petit Jose. A casa, a banda de la Lola, també hi ha la gossa Nala i l'ocell Poco. Munta a cavall des de ben petit en una hípica, la Campana, a Palol de Revardit, on pot estar hores amb els animals que hi habiten.

L'infant recull menjar per als animals amb la seva mare i fa donatius mensuals a les protectores que veu que necessiten ajut. Ho fa amb Terra Viva d'Olot, l'entitat Protectora dels animals del Gironès, New life, la de Banyoles o la de Figueres, entre d'altres. També per a voluntaris que fan de cases d'acollida d'animals mentre se'ls busca una nova llar i una nova família.

Posa cartells a centres veterinaris, a botigues i demana col·laboració i suport als amics i a la família. I aconsegueix muntanyes i muntanyes d'aliments cada vegada.