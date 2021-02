Una plataforma vol recuperar el projecte del Tren de la Costa Brava

L'estació de Flaçà, per on hauria de passar el Tren de la Costa Brava, segons la proposta.

La plataforma per a la Promoció del Transport Públic ha impulsat un manifest per reivindicar el projecte del Tren de la Costa Brava, que consistiria en una «anella» que passaria per Flaçà-Renfe, la Bisbal, Palafrugell, Palamós, Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Llagostera, Cassà de la Selva i Riudellots-Renfe. Segons proposen, entre Riudellots i Flaçà circularia per la línia de Renfe, tot passant per Girona i amb correspondència amb l'estació de la capital. La comissió promotora està recollint signatures a través de la plataforma Change.org, i de moment s'hi ha adherit, entre altres, En Comú Podem, que té diversos regidors en els municipis per on passaria el traçat.

El tren de la Costa Brava és un projecte del qual es va parlar fa anys, tot i que mai es va arribar a materialitzar. Ara, aprofitant que el 2021 és l'Any Europeu del Ferrocarril, aquesta plataforma torna a reivindicar el projecte, que consideren que beneficiaria unes 300.000 persones. Per això, els seus promotors conviden la Diputació, els ajuntaments, els Consells Comarcals, entitats i veïns a treballar conjuntament per reclamar a la Generalitat i l'Estat que inverteixin en el tren en lloc de carreteres.

El projecte seria de tram-tren, és a dir, que funcionés com a tren entre municipis i es convertís en tramvia en entrar a les àrees urbanes. Segons indiquen, la mobilitat a través del transport públic és molt deficitària a tota la zona del Baix Empordà, ja que només hi ha un operador d'autobús privat amb unes freqüències que consideren massa escasses, de manera que molts veïns es veuen abocats a optar pel vehicle privat. Per això, creuen que el tren de la Costa Brava seria «una alternativa viable, sostenible, assequible i extremadament eficient en termes ambientals i energètics».