Les Preses reparteix llenya gratuïta als veïns del municipi

Els treballs forestals a la zona de Murrià, coneguda com la Muntanya de Xenacs, han donat lloc, un any més, a una donació gratuïta de la llenya obtinguda als veïns i veïnes de les Preses. Segons informa el consistori, una setantena de veïns han sol·licitat poder-se'n emportar i com que no n'hi havia per a tothom, han hagut d'establir criteris de priorització per a les famílies amb més necessitat i tot seguit la gent gran. L'entrega de la llenya es farà aquest dissabte al matí, a la zona industrial de les Preses. Enguany s'han generat uns 48 pilons de llenya, d'uns 45-50 socs aproximadament cada piló.

Les actuacions a Xenacs han consistit en una aclarida silvícola de millora i una estassada del sotabosc a la zona pròxima del mirador de Puig Rodó. A més, també s'està realitzant una estassada a càrrec de la Fundació de la Fageda amb la col·laboració del parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, prèvia a la reforestació de tota la zona d'arreu de Pi Radiata. El que es pretén és fer una substitució d'una espècie al·lòctona, com el Pi Radiata per espècies pròpies de la zona com alzines i cirerers per recuperar la vegetació autòctona de la zona.

L'objectiu dels treballs silvícoles és la millora de l'entorn forestal de l'àrea recreativa, disminuint la quantitat de sotabosc present i reduint la competència entre els arbres millorant així l'estructura general del bosc i la vitalitat dels arbres que es queden i fent-los més resistents a les possibles pertorbacions naturals com incendis, ventades, nevades.

Tot això, s'ha treballat d'acord amb els criteris de conservació indicats pel parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.