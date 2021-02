Girona registra una davallada de més de vint hospitalitzats

La pandèmia va registrar ahir a Girona una de les dades més positives dels darrers dies. El nombre d'hospitalitzats per coronavirus va experimentar una forta davallada de 22 pacients i es va aconseguir baixar del llindar de 200. Segons dades del Departament de Salut, ahir hi havia 188 hospitalitzats i no s'aconseguia una xifra similar des de fa dos mesos.

D'altra banda, el nombre d'hospitalitzats crítics es va mantenir en 54, la mateixa xifra que el dia anterior. Tot i que la pressió assistencial a les UCIs ha baixat els darrers dies, el nombre d'ingressats encara és molt elevat.

Respecte a les defuncions, ahir Girona en va notificar cinc de noves. D'aquestes, quatre s'han produït a hospitals o centres sanitaris i el restant encara no s'ha classificat. Quant al nombre de nous casos, ahir Salut en va notificar 159 de nous, un 12% menys que el dia anterior.

Els indicadors de contagi, paràmetres que prediuen el creixement de casos en un futur immediat, van seguir una trajectòria irregular. D'una banda, el risc de rebrot va baixar set punts i es va situar en un valor de 252 i, de l'altra, la velocitat de propagació del virus va seguir pujant. Ahir va créixer una centèsima més fins a 0,97.

Si analitzem les dades per comarques, la Cerdanya ja supera els 1.000 punts de risc de rebrot i se situa en segona posició després de la Vall d'Aran. També té la transmissió del contagi molt elevada. Cal tenir present que aquesta comarca no forma part de la Regió Sanitària de Girona. Si ens centrem en la regió, la Garrotxa continua sent la més afectada tot i que el risc de rebrot ja ha baixat del llindar de 600. El Pla de l'Estany també registra dades preocupants, sobretot la velocitat de propagació del virus (Rt), que se situa en 1,91. Això vol dir que cada cent infectats en poden contagiar uns 191 de mitjana.

Finalment, quant a municipis, Lloret de Mar és el municipi de més de 20.000 habitants que té la transmissió (Rt) més elevada de Catalunya. La taxa és de 3,22 i això significa que el contagi creixerà de forma considerable els propers dies.

Millora general a Catalunya

Finalment, respecte a les dades de Catalunya, experts van considerar que són positives gràcies a la davallada de persones hospitalitzades i que, com a conseqüència, repercutirà a les UCIs, on també baixaran els pacients ingressats. I és que segons la darrera actualització hi havia 114 pacients menys i 18 crítics menys que el dia anterior. Salut va notificar 1.705 positius i 28 defuncions per coronavirus. Els indicadors de contagi van baixar lleugerament, així com la incidència de casos dels darrers catorze dies i la positivitat en les proves.