Girona s'aproxima als 20.000 immunitzats en dos mesos de vacunacions

La Regió Sanitària de Girona s'aproxima als 20.000 vacunats de les dues dosis contra el coronavirus dos mesos després de l'inici de la campanya de vacunació. En la darrera actualització, Salut en va sumar 132 més i el total arriba a 19.493 persones. El ritme de segones dosis encara és bastant lent perquè fa poc més d'un parell de setmanes que Salut va començar a vacunar col·lectius de serveis essencials. Quan hagin passat les setmanes corresponents de marge entre dosis, el nombre d'immunitzats començarà a créixer considerablement.

D'altra banda, el ritme de primeres dosis segueix elevat, tot i que en la darrera actualització només se'n van administrar 2.741 de noves, una xifra relativament inferior a la dels darrers dies. Amb aquestes, el total de gironins vacunats de primeres dosis és de 46.953.

Vacunats a l'iCS i IAS

Paral·lelament a les vacunacions a col·lectius essencials, usuaris de residències i persones amb dependència i de més de 80 anys, Salut també està vacunant professionals d'hospitals i atenció primària. Segons la darrera actualització de divendres, a l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut ja s'han posat 1.737 primeres dosis i 1.469 segones dosis. Seguidament, a l'hospital Trueta se n'han administrat 1.717 de primeres i 1.387 de segones. El creixement d'immunitzats ha fet reduir considerablement el nombre de professionals contagiats. Divendres només hi havia sis treballadors positius del Trueta i quatre de l'atenció primària. No hi ha cap professional fent quarantena i tampoc cap treballador ingressat.

D'altra banda, hi ha 1.373 professionals vacunats de primera dosi a l'Institut d'Assistència Sanitària i 1.167 treballadors vacunats de la segona dosi. Fins divendres hi havia cinc treballadors contagiats, quatre de l'atenció especialitzada i un de l'atenció a la salut mental.

Vacunació a Espanya

Espanya també va completar ahir els dos primers mesos de campanya de vacunació amb un total d'1.243.783 persones immunitzades enfront de la SARS-CoV-2, segons va informar el Ministeri de Sanitat. Des del 27 de desembre s'han distribuït entre les comunitats autònomes un total de 4.508.845 dosis de les tres vacunes disponibles, de les quals ja n'han estat administrades 3.605.635 fins divendres, el 80,05%. Pfizer és la companyia de la qual s'han administrat més dosis amb més de 3 milions.