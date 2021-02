L'hostaleria gironina començarà l'estiu amb prop d'un 10% menys de bars i restaurants que l'any passat per la pandèmia

L'hostaleria de les comarques de Girona començarà l'estiu amb un 10% menys de bars i restaurants respecte l'any passat, pels efectes de la pandèmia. Així doncs, des de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines (FHCG) calculen que entre 450 i 500 establiments no aixecaran la persiana aquest estiu. El president de la FHCG, Antoni Escudero, lamenta que el cop que ha suposat la crisi sanitària ha afectat a molts petits hostalers que han vist "impossible" mantenir l'activitat. A més, Escudero dona per fet que es treballarà, com a molt, la meitat del que es va fer el 2019. De fet, des de la federació calculen que caldran uns cinc anys per tornar a les xifres d'ocupació i activitat de fa dos anys.

La pandèmia ha provocat que uns 450 bars i restaurants de les comarques gironines no obrin aquest estiu que ve. Això suposa un 10% del total que hi ha a la demarcació. A més, des de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines (FHCG) donen per fet que els que sí puguin obrir, treballaran a un ritme similar al de l'estiu de l'any passat. I és que el president de la federació, Antoni Escudero, no contempla que es torni a les xifres de 2019 fins d'aquí quatre o cinc anys.

Escudero reconeix que hi ha un cert "excés" d'establiments de restauració a les comarques gironines. En aquest sentit, assenyala que aquest sector ha estat un "refugi" per aquelles persones que s'havien quedat sense feina. "Tothom es veia amb cor de muntar un bar, una cafeteria o un restaurant. Sortien com bolets", concreta.

Escudero lamenta que aquests negocis són els que "han patit més" ja que al darrera i solen haver només els estalvis d'un particular o d'una família. "Molts han anat tirant a base de pòlisses de crèdit, però el cop de la pandèmia els ha fet molt mal", explica.



No es poden ajustar més

El president de la FHCG també explica que els empresaris "ja no es poden ajustar més" i no pronostica una rebaixa important dels preus ni en la restauració ni tampoc en els hotels de la Costa Brava. "Aquí s'estava treballant molt barat. Aquesta era una de les queixes que nosaltres sempre hem posat sobre la taula. Ara el marge per ajustar és molt petit", concreta.

Tot i això, Escudero espera que amb la vacunació es vagi "recuperant la confiança" i l'hostaleria gironina pugui fer un "bon estiu", ja que la Setmana Santa "serà complicada".



Esperança amb el certificat de vacunació

Des de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona assenyalen que la creació del certificat de vacunació que planteja la Unió Europea (UE) seria "una molt bona notícia". El sector veu amb "molt bons ulls" la proposta però es mostra escèptic a que acabi tirant endavant.

Escudero, remarca que la mesura seria "un revulsiu" però recorda que hi ha "interessos proteccionistes" de molts països de la Unió. "Per les informacions que tenim hi ha molts estats que volen potenciar el consum intern. És una bona notícia, però estic gairebé segur que no es durà a terme", ha assenyalat. Escudero també ha recordat que van proposar al Procicat un certificat de vacunació similar, però no va prosperar