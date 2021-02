La UE confia haver posat ja la primera dosi al 6% de la població

La Unió Europea confia haver posat la primera dosi a un 6,4% de la població ara que es compleixen els primers dos mesos de vacunació, segons va avançar dijous la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen. Tanmateix, les últimes dades publicades pel Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC) indiquen que només han rebut la primera dosi un 5% dels adults, mentre que la web Our World in Data de la Universitat d'Oxford calcula que només es tracta d'un 4,2% de la població. El bloc europeu té com a objectiu haver vacunat el 70% dels ciutadans a finals de setembre i espera poder accelerar la vacunació a partir de l'abril amb l'augment d'entregues per part de les farmacèutiques.

Malta (10,6%), Dinamarca (7,4%) i Finlàndia (6,7%) lideren el rànquing europeu en nombre de primeres dosis administrades, segons l'ECDC. Espanya es troba just en la mitjana europea amb un 5% d'adults que han rebut la primera injecció. França (4,9%) i Alemanya (4,8%) estan lleugerament per sota.

Segons dades d'Our World in Data, poc més del 2% de la població europea està completament immunitzada. En aquest cas, Espanya està per sobre la mitjana europea, ja que ha posat les dues dosis a un 2,6% de la seva població, un 3,1% si només es compta la població adulta.

Més vacunes a la primavera

La Unió Europea pretén accelerar la vacunació amb l'arribada de la primavera i així poder començar a desescalar restriccions a mesura que s'acosti l'estiu. Des de la Comissió Europea asseguren que estan treballant amb les farmacèutiques per resoldre les dificultats de producció de les vacunes.

Pfizer-BionTech, Moderna i AstraZeneca són les companyies que actualment estan subministrant vaccins a la UE. En principi, fins a finals de març haurien d'haver distribuït uns 106 milions de vacunes. En canvi, Brussel·les diu que entre abril i març arribaran uns 300 milions de vacunes, si no hi ha problemes de subministrament.

Amb més de 400 milions de dosis durant la primera meitat de l'any, la Comissió Europea calcula que es podrà immunitzar uns 200 milions de ciutadans, un 45% de la població a finals de juny. Si els pronòstics de l'executiu europeu es compleixen, entre juliol i setembre haurien d'immunitzar el 25% restant per arribar a l'objectiu del 70% a finals d'estiu.

Tot això es basa en el supòsit que les farmacèutiques compliran amb els compromisos d'entrega que hi ha als contractes de compra anticipada negociats per Brussel·les. En l'última setmana han aflorat algunes informacions a la premsa internacional sobre els dubtes que AstraZeneca pugui proporcionar el gruix de dosis que va prometre.

Així, el bloc europeu espera que una quarta vacuna al mercat europeu pugui compensar possibles retards. L'Agència Europea del Medicament preveu decidir a mitjan març si aprova la vacuna de Johnson&Johnson. Si obté l'aval podria començar a arribar a la primavera amb l'avantatge afegit que només cal una sola dosi per generar immunitat.

Els estats europeus han comprat 200 milions de dosis a J&J pel 2021, si bé es desconeix quantes s'entregaran en el segon trimestre de l'any. A més, també s'està revisant la vacuna de Novavax i de CureVac. Aquesta última preveu rebre aviat l'autorització. Per contra, encara no s'ha analitzat l'Sputnik, tot i que l'agència està en contacte amb els creadors.