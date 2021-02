Veïns tonen a exigir a les administracions la variant d'Olot de forma "immediata"

Nova protesta de la plataforma 'No és un vial, és un carrer' d'Olot, per exigir a les administracions que facin la variant projectada a la ciutat de forma "immediata". Una trentena de veïns han sortit al carrer aquest diumenge i han tallat la carretera de la Canya per denunciar una situació que consideren "inadmissible". Asseguren que les olors i els sorolls són "constants" per la quantitat de trànsit que passa pel carrer, especialment camions de gran tonatge. Remarquen que tot plegat ha anat empitjorant des de que es va obrir el túnel de Bracons que ha incrementat el nombre de vehicles que passen per l'Avinguda Sant Jordi. Per això, demanen a l'Ajuntament i la Generalitat que "es posin les piles"