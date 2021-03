Cinc morts d'accident de trànsit, dos d'ells ciclistes, des de principis d'any a Girona

Cinc persones han mort a conseqüència d'un accident de trànsit a les comarques gironines des de principis d'any. Això representa una persona menys respecte al nombre de víctimes registrat entre gener i febrer de l'any passat en carreteres i vies urbanes de la província. Cal destacar que de les víctimes mortals, hi ha dues persones que anaven amb bicicleta en el moment dels fets.

Es tracta per tant, de dues morts que pertanyen al col·lectiu anomenat vulnerable. Que també engloba vianants i motoristes. D'aquests dos últims grups de víctimes, fins ara, no s'ha hagut de lamentar cap víctima mortal. En canvi, l'any passat, de les sis morts d'accident de trànsit entre gener i febrer: hi havia dos motoristes i un ciclista finats.

L'últim accident de trànsit mortal de les comarques gironines es va registrar el dia 23 de febrer a la nit a la ciutat d'Olot. En un sol sinistre hi van perdre la vida dos homes. El vehicle on anaven circulava per la carretera de la Deu gairebé a la mitjanit quan va topar contra un arbre. Els Bombers van haver d'excarcerar les víctimes, dos homes de 39 i 30 anys. En el sinistre també va resultar ferida lleu una dona.

El mes de febrer també ha registrat una altra víctima mortal, en via urbana, una ciclista de 76 anys va morir quan creuava un pas de vianants al centre de Salt. Va perdre la vida l'endemà dels fets -19 de febrer- perquè no no va poder superar les complicacions de l'atropellament, que va ser causat per un motorista.

La resta d'accidents de trànsit mortals han tingut lloc en vies interurbanes, és a dir, en carreteres. Dues persones han mort en dos sinistres, quan l'any passat, en aquest tipus de vies n'hi havia hagut quatre, segons les dades del Servei Català de Trànsit. Els dos sinistres es van registrar al mes de gener i aquest mes de febrer no hi ha hagut mort a la xarxa viària gironina.

Un dels accidents va tenir molta notorietat. Hi va perdre la vida un ciclista després de ser envestit mortalment per una furgoneta quan anava per la C-260 a Castelló d'Empúries. La víctima era l'exfutbolista de diferents equips i entrenador actualment del juvenil del Peralada, Sergi Murga, de 37 anys i veí de Figueres. Aquesta mort va generar moltes reaccions de dol al món de l'esport. Els Mossos d'Esquadra van detenir el mateix dia dels fets el conductor d'una furgoneta per una imprudència greu. La jutge encarregada del cas després d'agafar-li declaració, va acordar mesures cautelars de compareixences en el jutjat i retirada del permís de conduir mentre es tramita la causa. El procediment està obert per un delicte d'homicidi imprudent.

El primer accident de trànsit de l'any en canvi és el que fa número quatre d'aquests dos primers mesos de l'any. Va ser molt matiner, el dia 2 de gener. Va morir la passatgera davantera d'un turisme arran d'una col·lisió frontal a l'N-II a Vidreres. La víctima tenia 55 anys i era veïna de Barcelona. En l'accident hi va haver quatre persones més que van resultar ferides menys greu i van ser traslladades al Trueta.



Un únic ciclista mort en carretera

Trànsit destaca en el seu balanç dels dos primers mesos d'any, que pel que fa a col·lectius vulnerables, cal remarcar que a Castelló d'Empúries s'ha registrat l'únic ciclista mort de Catalunya.



10 morts a Catalunya a la carretera

Fins al 28 de febrer, han mort 10 persones en 10 accidents de trànsit a les carreteres catalanes. Durant el mateix període de l'any passat van perdre la vida 22 persones en zona interurbana, el que suposa una reducció del 54,5%. Pel que fa als sinistres mortals, se n'han registrat gairebé la meitat respecte al 2020, quan n'hi va haver 18. Convé destacar, segons Trànsit, que aquesta reducció de la sinistralitat s'ha de situar en un context de disminució de la mobilitat a causa de les restriccions establertes per frenar la transmissió de la COVID-19.

De les 10 víctimes mortals registrades en aquests dos primers mesos de l'any, vuit han estat de col·lectius vulnerables, concretament: cinc motoristes, dos vianants i un ciclista



Girona i Barcelona

Per demarcacions, els morts es concentren principalment a Barcelona on n'hi ha hagut 8, i les altres dues víctimes mortals s'han registrat a la xarxa viària de Girona. Destaca en positiu la reducció registrada a Tarragona, on s'ha passat de 6 víctimes mortals per accident trànsit l'any passat, a cap enguany. Lleida tampoc ha tingut cap sinistre mortal a les seves carreteres.