Dos detinguts a Ripoll per negar-se a portar mascareta i incomplir el confinament comarcal

La Policia Local de Ripoll ha detingut dos homes per negar-se a portar mascareta i incomplir el confinament comarcal. Els dos implicats tampoc es van deixar identificar pels agents.

Els fets es remunten a dijous, cap a un quart de sis de la tarda, quan un dels agents del cos de la Policia estava duent a terme tasques de protecció escolar i regulació del trànsit a la sortida d'una de les escoles de la vila, quan va veure a dos nois que anaven sense mascareta.

L'agent els va avisar perquè se la posessin, però ells s'hi van negar. Posteriorment, els va demanar la documentació i no es van voler identificar.

Arran d'aquests fets, els va detenir per presumptament resistència i desobediència als agents de l'autoritat.

Es dona el cas que a més les dues persones eren de fora de la comarca. Per aquest motiu, els va aixecar una acta de sancions per incompliment de les mesures per evitar contagis de Covid-19 referents a l'ús obligatori de la mascareta i la mobilitat no permesa fora de l'àmbit comarcal. Posteriorment, els dos joves van passar a disposició judicial.

Des del cos de Policia Local i l'Ajuntament de Ripoll es demana la col·laboració ciutadana per poder reduir l'impacte de la pandèmia en la societat, fent cas de la normativa vigent en cada moment i també de les indicacions dels agents de l'autoritat.



Controls de drogoalcoholèmia

Del 9 al 16 de febrer, la Policia Local també va realitzar una campanya de drogoalcoholèmia, en el marc de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit. En total, els agents van realitzar 42 proves per detectar el consum d'alcohol o drogues entre els vehicles que circulaven per Ripoll. D'aquestes, una va resultar positiva i penal per alcoholèmia, mentre que una altra va resultar positiva per consum de drogues.

