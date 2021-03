Girona és la cinquena província amb més risc d'accidentalitat

La província de Girona és la cinquena d'Espanya amb més risc d'accidentalitat a les carreteres. Això suposa que aquesta zona de l'Estat compta amb una proporció alta de quilòmetres on hi ha perill de sinistre viari. Concretament, un 16% són trams qualificats com a risc «elevat» o «molt elevat». La mitjana espanyola és d'un 9% i, per tant, Girona gairebé la duplica.

Al capdavant del llistat de les les 20 províncies amb major proporció de quilòmetres d'alt risc hi ha situades la d'Osca, la de Lleó i la d'Ourense. Quant a comunitats autònomes, s'ha de dir que en aquest llistat hi figuren dues províncies catalanes, la de Girona, en cinquè lloc, i la de Lleida, en el vuitè.

Per elaborar el divuitè informe d'EuroRAP, s'han estudiat 1.388 trams de carretera, en total 25.082 quilòmetres, tots ells de la Xarxa de Carreteres de l'Estat (RCE). Hi ha un total de 2.160 quilòmetres de la RCE que presenten un risc «elevat» o «molt elevat». Això representa gairebé el 9% del total de les carreteres d'Espanya. Malgrat això, cal dir que ha baixat més de dos punts pel que fa a l'estudi de l'any anterior.

Els trams més perillosos

Els trams més perillosos també tenen un apartat especial en l'estudi EuroRAP d'Espanya. I és que en un llistat dels deu de més risc n'hi ha un de gironí. Es tracta del tram d'N-260 que surt des de Ripoll i que acaba un cop finalitzada la collada de Toses. Es tracta d'un total de 62,2 quilòmetres on transiten cada dia 2.458 vehicles i on hi ha de mitjana cada any 5 accidents amb ferits molt greus o mortals. Es tracta d'una carretera convencional, d'una única calçada i un sol carril per sentit de circulació. Aquest tram d'N-260 es considera que té un risc «elevat» de patir-hi un accident de trànsit. Ocupa el desè lloc del rànquing dels trams és perillosos d'Espanya.

El tram de carretera amb més risc d'accident està situat a Osca, a l'N-240. Per comunitats, destaquen Galícia amb tres trams i Andalusia amb dos. La resta es troben a l'Aragó, Múrcia, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana i Catalunya.

Les carreteres amb més risc

Hi ha 55 carreteres espanyoles amb almenys un tram de risc «elevat» o «molt elevat». Deu d'elles concentren la meitat del total d'aquests quilòmetres perillosos, 1.079 quilòmetres. La carretera més perillosa és l'N-630 (coneguda com la Ruta de la Plata), que travessa les províncies d'Astúries, Lleó, Zamora, Salamanca, Càceres, Badajoz i Sevilla. En aquest rànquing, en el sisè lloc, n'hi ha una que transcorre també per les comarques gironines, l'N-260, també coneguda com a Eix Pirinenc. Es considera que 101,4 quilòmetres pertanyen a aquest barem d'alt risc.

Aquesta setmana precisament, Diari de Girona informava que el Govern espanyol vol reactivar el projecte per convertir l'N-260 entre Besalú i Figueres en l'autovia A-26, però que s'està trobant «amb moltes dificultats», especialment en el tram Besalú-Cabanelles, perquè el projecte porta suspès des de l'any 2010. Una via perillosa i que ha portat en més d'una ocasió els veïns del territori a manifestar-se per reclamar millores.

Morts en vies convencionals

A Espanya, el major nombre de morts d'accidents de trànsit es registra a les carreteres convencionals de la xarxa estatal. Tot i que, segons l'EuroRAP, és el punt on més s'ha reduït el nombre de morts en els últims 10 anys: s'ha passat de comptabilitzar 1.514 morts el 2010 a 896 durant el 2019. En canvi, les autopistes són les vies on menys morts es produeixen, però en els últims quatre anys ha pujat amb dos morts més.