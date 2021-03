La Regió Sanitària de Girona supera els 60.000 contagis

La Regió Sanitària de Girona va superar en l'actualització d'ahir els 60.000 casos acumulats de coronavirus des de l'inici de la pandèmia, ara fa aproximadament un any. El total de positius ascendeix ja a 60.019 tenint en compte els casos diagnosticats amb totes les proves, segons les últimes dades del Departament de Salut en què es van sumar 98 casos nous. D'entre les persones que han contret la covid-19 durant el darrer any, 1.927 han resultat víctimes mortals del virus, 6 més que el dia anterior.

Els hospitals gironins es mantenen per sota dels 200 pacients ingressats, tot i un lleuger augment. Actualment hi ha 197 persones ingressades, 9 més que el dia anterior. D'aquestes, 52 es troben en estat crític a l'UCI 2 menys que dissabte. Així, continua la campanya de vacunació. De moment, a la Regió Sanitària de Girona s'ha inoculat la primera dosi de la vacuna a 47.176 persones, 223 més que el dissabte. També han rebut ja la segona dosi 19.509 gironins, 16 més.

D'altra banda, després de setmanes amb una tendència clara a la baixa, les dades dels indicadors que indiquen l'estat de la pandèmia s'han estabilitzat i, fins i tot, han experimentat un lleuger repunt. El risc de rebrot va pujar ahir un punt, i se situa en 259. Tot i això, segueix per sota de la setmana anterior, quan es trobava en 270 punts. La velocitat de propagació es troba en 0,99, dues centèsimes més que el dia anterior. La setmana anterior estava en 0,88. Finalment, la incidència acumulada a 14 dies se situa en 255,03, mentre que la setmana anterior era de 311,32.

Baixen les dades a Catalunya

A Catalunya, en canvi, els indicadors van experimentar una lleugdera caiguda. La velocitat de propagació (Rt) va baixar dues centèsimes i se situa just a 1. Tot i això, és més elevada que la setmana anterior, quan es trobava en 0,94. El risc de rebrot també va disminuir 7 punts, fins a 254. La setmana passada era de 273. La incidència acumulada és de 260,98, que suposa 2,96 punts menys del dia anterior.

Pel que fa a contagis, es van declarar 832 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 516.414. Ascendeixen fins a 556.705 si es tenen en compte totes les proves. Durant l'última setmana analitzada s'han fet 146.852 proves PCR i 58.634 tests d'antígens, dels quals un 5,18% han donat positiu, per sobre del valor de l'interval anterior (4,78%). També es van declarar 20 noves morts i el total és de 20.657 des que va començar la pandèmia. Alhora, hi ha 1.728 pacients ingressats als hospitals, 56 més que el dia anterior. D'aquests, 533 es troben a l'UCI, 11 menys.

Fins ara, 459.918 persones han rebut la primera dosi de la vacuna, 3.389 més que dissabte. Alhora, 190.482 catalans han rebut ja la segona dosi i, per tant, la immunitat al virus, 164 més.