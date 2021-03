El Ripollès explica els nous ajuts econòmics de la UE

El Consell Comarcal del Ripollès va organitzar el 17 de febrer la jornada «Fons Next Generation EU i altres vies europees de finançament» perquè els ens locals del Ripollès disposin de tota la informació disponible sobre les noves ajudes europees.

Els experts que van participar en les conferències telemàtiques van explicar les oportunitats que representen aquests nous fons europeus dotats amb 750.000 milions d'euros per compensar els efectes econòmics de la covid-19, altres opcions de finançament que ofereixen les institucions comunitàries i com concórrer-hi.

Entre els conferenciants hi havia Francina Esteve, professora especialitzada en dret de la Unió Europea a la UdG; Conxita Font, responsable de fons europeus de la Secretaria d'Acció exterior i de la UE de la Generalitat de Catalunya; Jordi Llach, cap de programes europeus de la Diputació de Girona; i Oriol Lázaro, secretari general del Consell Català del Moviment Europeu.

El president del Consell Comarcal de Ripollès, Joaquim Colomer, va obrir la jornada destacant que és molt important per als ens locals «aconseguir el màxim de recursos possibles per millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i per fer dels nostres municipis indrets preparats pels reptes del dia a dia, competitius i, en definitiva, llocs atractius, actius i preparats per al futur».