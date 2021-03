Tres olotins creen una app de fisioteràpia per tractar els pacients en línia

Després de més d'un any de feina, quatre emprenedors han tret al mercat AFisium, un sistema digital multiplataforma (web i aplicació mòbil) dedicat a la fisioteràpia en línia. La interfície, que justament apareix en un moment en què les activitats presencials es veuen cada vegada més reduïdes per culpa de la pandèmia, disposa de més de sis-cents exercicis terapèutics que els pacients poden realitzar a casa de forma autònoma.

El projecte va néixer el 2019 quan el fisioterapeuta olotí Eloi Granados va adonar-se de la dificultat que presentaven molts dels seus pacients a l'hora de realitzar correctament els exercicis de rehabilitació que els proposava. «No es recordaven de fer-los o no els feien bé. Si els veus cada dues setmanes i no fan res a casa, disminueix el benefici», explica l'olotí. Després d'aquesta observació, Granados va decidir treballar en aquesta línia i crear un recurs que els animés a seguir la teràpia i els recordés què i com s'havia de fer.

AFisium és l'aplicació que l'olotí ha creat amb tres emprenedors més: l'informàtic Aitor Martínez i l'administratiu Lluc Domènech, també d'Olot, i el comunicador audiovisual Fernando Nuñez, de Madrid. Aquesta eina permet als fisioterapeutes que en contractin els serveis programar a mida els exercicis per cada pacient. Un cop donats d'alta, els centres poden registrar tants usuaris com pacients tinguin i donar-los accés a la plataforma. «Pot convertir-se en una via de contacte proper entre pacient i fisioterapeuta per seguir el tractament a distància», diu Granados.

Dins del portal, el pacient pot visualitzar els vídeos dels exercicis proposats pel seu fisioterapeuta i col·locats al calendari. A més, la mateixa aplicació envia recordatoris perquè l'usuari no s'oblidi de fer l'activitat i proporciona informació addicional sobre cada moviment. «Volíem que estigués disponible des del mòbil per fer-ho fàcil». Un cop acabada l'activitat, queda marcada com a «completada» i apareix en pantalla una gràfica perquè el pacient avaluï el seu grau de dolor. «Veure l'evolució del dolor permet adaptar els exercicis al pacient», diu l'olotí.

L'aplicació està disponible per als centres de fisioteràpia i professionals del sector des de dilluns. «Hem apostat per fer una app molt ràpida. Els professionals poden programar els exercicis a mida o optar pels programes preestablerts». De moment està només disponible en castellà, però els impulsors tenen intenció de traduir-la a almenys a dos idiomes més: català i anglès. L'equip també vol anar incorporant funcions a la plataforma a mesura que creixi.