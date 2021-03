Veïns d'Olot tornen a exigir a l'administració la construcció de la variant

Nova protesta de la plataforma No és un vial, és un carrer d'Olot, per exigir a les administracions que facin la variant projectada a la ciutat de forma «immediata». Una trentena de veïns van sortir ahir al carrer i van tallar la carretera de la Canya per denunciar de nou una situació que consideren «inadmissible».

Asseguren que les olors i els sorolls són «constants» per la quantitat de trànsit que passa pel carrer, especialment camions de gran tonatge. Remarquen que tot ha anat empitjorant des que es va obrir el túnel de Bracons, que ha incrementat el nombre de vehicles que passen per l'avinguda Sant Jordi. Per això, demanen a l'Ajuntament i a la Generalitat que «es posin les piles» i construeixin la variant.

Els conductors que pretenien entrar o sortir d'Olot a través de la carretera de la Canya es van trobar que ahir al matí no ho podien fer. El motiu va ser el tall d'aquesta via que va fer la plataforma No és un vial, és un carrer, que des de fa anys reclamen que la Generalitat desencalli el projecte de la variant d'Olot, que ha de servir per buidar de camions i cotxes l'avinguda Sant Jordi.

Assenyalen que la situació és «inadmissible» i denuncien que a Olot s'estan fent servir carrers com a «falses carreteres». «Cal que hi hagi restriccions del trànsit pesant i, evidentment, l'execució immediata de la variant que ens deuen», va remarcar la membre de la plataforma No és un vial, és un carrer, Duaita Prats.

Una trentena de veïns van col·locar una pancarta just a l'inici de la carretera de la Canya on demanaven el suport dels seus conciutadans i reclamaven «recuperar la ciutat». «Les persones abans que els vehicles. Variant d'Olot ja», s'hi podia llegir.

L'acció va durar una hora i mitja en què van estar explicant el seu problema als veïns que passejaven. També van muntar una paradeta amb mascaretes, xapes i banderes de la plataforma. Finalment, els veïns que van voler prendre la paraula per explicar la seva situació ho van poder fer.

Alguns com Ramon Busquets lamenten que a Olot «no hi ha cap carretera» que et permeti anar d'una punta a l'altra de la ciutat sense haver de passar pels carrers del centre. «No sé pas com s'ha de fer, però la qüestió és que necessitem una carretera que travessi Olot», remarca. En el mateix sentit es va expressar Mari Jiménez, qui va assegurar que les olors i els sorolls són constants i va demanar «que s'hi faci alguna cosa».

Anys reivindicant-la

Duaita Prats també va carregar contra l'actitud de les administracions. Va explicar que «fa 30 anys» que s'hauria d'haver fet «com a tants altres llocs». «El preu que estem pagant és alt. Ens deuen aquesta variant», va ressaltar.

Tot plegat, a més, s'ha vist agreujat els darrers 12 anys, arran de la construcció del túnel de Bracons. Aquesta obra ha fet incrementar, encara més, el trànsit a l'avinguda Sant Jordi i, de retruc, les molèsties als veïns. «És diàriament que tenim aquest problema, és que no pots ni ventilar a casa», es va queixar la Mari Jiménez.

Altres localitats

La protesta que es va dur a terme a Olot no va ser l'única a Catalunya ahir. Entitats que es troben amb problemes similars també van sortir al carrer amb la voluntat de «recuperar les ciutats». Com en el cas de la capital de la Garrotxa, també es van fer protestes a localitats com Sabadell, Premià de Mar, Barcelona o Barberà del Vallès.