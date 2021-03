Espai per a necrològiques a Sant Joan de les Abadesses

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, juntament amb la col·laboració de l'empresa Àltima, ha instal·lat prop de trenta punts a tota la vila per penjar recordatoris i necrològiques. Fins al moment, aquestes informacions en paper se solien repartir per comerços, bars i restaurants. Amb la instal·lació d'aquesta trentena de punts les esqueles sobre defuncions es podran consultar en aquests nous espais de referència per facilitar la notificació als veïns i veïnes i per fer-ne més eficient la distribució. El consistori ha instal·lat els panells a punts estratègics i neuràlgics dels barris del municipi.

Millores al cementiri

Paral·lelament, l'Ajuntament està efectuant millores al cementiri municipal. Concretament, ha adquirit dues noves escales que permetran accedir d'una forma més fàcil i segura als nínxols superiors, que disposen de baranes per pujar-hi i també a la superfície superior, per tal d'evitar caigudes. D'aquesta manera, el consistori continua treballant pel manteniment i millora d'aquest equipament inaugurat l'any 1885 i ampliat durant les darreres dues dècades.

Aquest 2021 també està previst que s'iniciïn les obres de construcció del nou tanatori, que s'ubicarà en una parcel·la que hi ha al costat del mateix cementiri, les obres del qual també serviran per millorar el vial d'accés d'aquesta zona.