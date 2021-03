La Fira de les 40 Hores de Ripoll s'adapta a la covid-19

La Fira de les 40 Hores de Ripoll no es podrà celebrar enguany en el seu format habitual degut a les restriccions per la covid-19 i, per això, es dividirà en diversos caps de setmana. Segons informa el consistori, s'ha proposat als col·lectius i sectors que habitualment participen a la fira que organitzin mercats sectorials adaptats a les mesures anti-pandèmia. D'aquesta manera, el cap de setmana en què s'havia de fer la fira (20 i 21 de març) se celebrarà un mercat de productes alimentaris i el mercat de cotxes nous i d'ocasió; el cap de setmana següent (27 i 28 de març) tindrà lloc un mercat d'antiguitats i col·leccionisme; mentre que el cap de setmana del 10 i 11 d'abril es faran diverses activitats per cloure el certamen.

La Fira de les 40 Hores és la primera gran activitat que es va haver de suspendre a Ripoll el 2020 a causa de la pandèmia. L'esdeveniment s'ha celebrat des de temps molt antics el cap de setmana abans del diumenge de Rams a Ripoll. En l'última edició que es va poder celebrar, la del 2019, hi van passar unes 25.000 persones i va comptar amb més de 200 expositors.