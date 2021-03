Les morts pel virus a Girona pugen un 45% en dos mesos

El mes de febrer ha finalitzat amb una taxa de mortalitat molt elevada a Girona, tot i que inferior a la registrada el gener. De fet, Salut ha notificat xifres similars a les que es van viure al pic de la primera onada, entre març i abril. Concretament, a principis de gener, Girona acumulava unes 1.330 defuncions per coronavirus des del mes de març de l'any passat. Actualment, segons la darrera actualització, n'hi ha 1.930, unes 600 més, xifra que representa un augment de pràcticament el 45% en total.









La principal causa d'aquest repunt és que després de Nadal es va produir un repunt estacat de contagis com a conseqüència de l'augment de la mobilitat i la interacció social. Paral·lelament, va anar creixent el nombre d'ingressats i també el de morts. Cal tenir present que els diversos brots que es van detectar a geriàtrics també van condicionar aquest augment de mortalitat.

Seguidament, al febrer s'han produït unes 260 morts. Tot i que la xifra és molt elevada, ha baixat considerablement respecte al gener. Això es deu, en gran part, a l'impacte positiu de les vacunacions, que han fet reduir dràsticament la mortalitat als geriàtrics.

Respecte a la mortalitat dels darrers dies, segons dades de Salut, en una setmana les defuncions han caigut un 37%. Del 12 al 18 de febrer van morir 37 persones per coronavirus i del 29 al 25 del mateix mes, n'han mort 23.

Evolució dels casos

Respecte a l'evolució dels casos de la darrera setmana, s'han produït alts i baixos depenent de l'Àrea Bàsica de Salut. Tot i així, cal tenir present que la tendència general de la regió és anar a la baixa.











Primerament, l'evolució més destacada és la forta davallada de casos a Olot. En una setmana, ha passat de registrar 190 a casos a detectar-ne 156. Tot i que el risc de rebrot a la ciutat i a la Garrotxa encara és elevat, s'està notant una millora en la incidència de casos. Seguidament, Girona 1 -població que té com a referència el CAP de Santa Clara-, també ha detectat una davallada de positius. De fet, en una setmana ha baixat dels 41 casos diagnosticats, als 19.

A l'altra cara de la moneda hi ha àrees bàsiques de salut com Cassà de la Selva i Lloret de Mar, que han experimentat un creixement significatiu de casos. L'augment de Cassà es deu, principalment, als casos detectats a dos centres educatius del municipi. Segons el portal Traçacovid, a l'escola Puig d'Arques -on darrerament s'ha fet un cribratge intensiu- s'han detectat onze casos en els darrers deu dies i, a més, hi ha 137 persones confinades (cinc grups). Paral·lelament, a l'Institut Cassà de la Selva s'han detectat nou positius els darrers deu dies i hi ha 95 persones confinades (quatre grups). Amb tot això, la darrera setmana s'han detectat 58 casos, 19 més que l'anterior.

D'altra banda, a Lloret de Mar també han crescut els positius, ja que s'ha passat de 7 a 24 casos registrats. A més, la velocitat de propagació del virus al municipi és el més elevat de Catalunya -si es tenen en compte les ciutats de més de 20.000 habitants. Segons la darrera actualització de Salut, la taxa era de 3,31. Això vol dir que cada persona infectada en pot contagiar unes tres més de mitjana. L'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, va explicar ahir a aquest diari que l'augment «no es deu a cap brot concret i des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva no ens han notificat de cap repunt destacat». De fet, segons l'alcalde, «partíem de pocs casos i com que hi ha hagut un petit increment, els indicadors de seguida es disparen», va constatar.

Situació a Girona i Catalunya









Respecte a les dades publicades ahir per Salut, els hospitalitzats van tornar a pujar després de dies a la baixa. Concretament, ahir hi havia vuit pacients més ingressats per coronavirus. Quant al nombre de crítics, almenys es va mantenir en la mateixa xifra que el dia anterior. A més, Salut va notificar 83 casos nous i 3 morts, d'aquestes una s'ha produït en un hospital o centre sanitari i les restants encara no s'han classificat.

Els indicadors de contagi van baixar respecte al dia anterior. La velocitat de propagació del contagi va baixar una centèsima fins a 0,98 i el risc de rebrot va baixar deu punts fins a 243. La incidència acumulada dels darrers catorze dies és de 246 positius i la taxa de positivitat de les proves PCRs i tests d'antígens se situa per sobre del 5%.

Finalment, a Catalunya es va registrar un augment de cinquanta hospitalitzats i el nombre de crítics a les UCIs es va mantenir igual que el dia anterior. Salut va notificar 738 casos nous i 37 defuncions. Els indicadors de contagi també van baixar, sobretot el risc de rebrot, que va registrar una davallada de catorze punts (240) i la velocitat de propagació del virus va baixar del llindar d'1. La incidència de casos dels darrers catorze dies també va baixar, així com la positivitat de les proves per detectar el coronavirus.