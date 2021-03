Reobertura amb l'objectiu de recuperar el «temps perdut»

Els centres comercials van tornar a obrir ahir amb l'esperança de recuperar «el temps perdut» però «desconcertats» perquè els restaurants situats al seu interior segueixen tancats. Així es va expressar el portaveu de l'associació de comerciants de centres comercials de Catalunya, Francesc Casanovas, qui també va lamentar el «greuge comparatiu» que ha suposat el tancament dels centres davant l'obertura de la resta de comerços. «Nosaltres ens estem debilitant i tot plegat afecta la competitivitat», va lamentar. En aquest sentit, Casanovas apunta que una de cada cinc botigues de centres comercials ha hagut de tancar a causa de les restriccions i estima que cada establiment ha tingut unes pèrdues mitjanes de 12.000 euros al mes.

Per Casanovas, la reobertura dels restaurants situats a l'interior dels centres comercials contribuiria a la reactivació de l'economia i no posaria en risc les dades epidemiològiques. «Més oferta comercial vol dir menys aglomeracions; som part de la solució i no part del problema», va subratllar. Segons el portaveu dels centres comercials, la reobertura de la restauració de dilluns a divendres en les franges horàries permeses –de 7.30 h a 10.30 h al matí i de 13.00 h a 16.30 h per dinar- permetria als locals de menjar recuperar un 60% de la seva facturació habitual.

De fet, l'associació de comerciants ja ha traslladat al Govern una petició per poder reobrir els restaurants de l'interior dels centres comercials. «Sempre que hem fet propostes realistes s'han acabat implementant amb més o menys temps; pensem que el sentit comú es tornarà a imposar», va assenyalar Francesc Casanovas.

Segons aquest portaveu, l'associació ja està treballant perquè la reobertura dels restaurants es faci efectiva a partir del 8 de març, tot i que tampoc s'atreveix a fixar una data definitiva. Segons les dades facilitades per l'associació, a Catalunya hi ha 49 centres comercials que donen feina a unes 35.000 persones. El nombre de negocis se situa al voltant dels 3.500, dels quals aproximadament un 20% són restaurants.

Per la banda dels propietaris, el portaveu per Catalunya de l'Associació Espanyola de Centres Comercials, Víctor García, va assegurar la resposta del públic és «positiva» i que els centres comercials estaven força animats, encara que sense aglomeracions.

García va explicar que la major afluència es va notar en les botigues de cadenes grans que portaven més de dos mesos tancades i que aquesta serà una setmana «atípica», entre d'altres coses perquè molta gent encara no ha tingut ocasió de retornar les peces comprades per Nadal.

Malgrat que va valorar la reobertura com a «molt positiva», García va lamentar que se'ls obligui a tancar els dissabtes perquè els «penalitza molt» i perquè no es permet la reobertura de la restauració als centres comercials.