Rescaten amb helicòpter un home que ha quedat ferit en caure a la Vall de Bianya

Els Bombers han rescatat aquest migdia amb helicòpter un home que ha quedat ferit en caure a la Vall de Bianya.

S'ha torçat el peu i s'ha fet mal a l'espatlla i no podia continuar el trajecte.

Els efectius d'emergència han rebut l'avís quan passaven 20 minuts per la una del migdia

L'home ha explicat que no podia seguir caminant i que es trobava a la zona de Sant Ponç d'Aulina.

Els Bombers han activat l'helicòpter amb els especialistes de rescats dels Grae i el SEM.

Posteriorment, cap a les dues i 22 minuts de la tarda, han pogut accedir on hi havia el ferit.

Un cop atès el ferit, els Bombers s'han traslladat cap al parc d'Olot, on el SEM es farà càrrec del ferit -en aquests moments, a les tres de la tarda, encara no s'havia fet el trasllat-, que no presenta ferides de gravetat i el traslladaran a un centre sanitari.