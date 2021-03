Usuaris francesos demanen millors connexions de tren a la frontera

El col·lectiu francès Energie TGV, que agrupa usuaris de tren i fa pressió perquè es desenvolupi la línia d'alta velocitat, ha enviat una carta al primer ministre francès, Jean Castex -que durant molts anys havia estat alcalde de Prades de Conflent, a la Catalunya Nord- per reclamar-li que millori les connexions ferroviàries a la frontera amb Catalunya. Tal com informa el diari francès L'Indépendant, el col·lectiu es queixa perquè els és molt complicat arribar amb tren des de Perpinyà fins a Barcelona, ja que hi ha poques connexions diàries i els horaris són complicats. «Per poder arribar abans de les 11 a Barcelona, hem de conduir fins a Figueres i allà agafar un tren d'alta velocitat fins a Barcelona», expliquen. És per això que demanen a Castex que desenvolupi d'una vegada per totes el tram d'alta velocitat entre Montpeller i Perpinyà (l'últim que falta de tot el recorregut entre Barcelona i París), que posi més combois al dia i que, si més no, millori els serveis de Rodalies per poder arribar fins a Figueres amb tren i no haver d'agafar el cotxe.

Quan va ser nomenat primer ministre, Jean Castex es va mostrar molt sensibilitzat amb tota la qüestió ferroviària i es va comprometre a impulsar la contrucció de la línia d'alta velocitat entre Montpeller i Perpinyà, que és l'únic tram que queda pendent en la connexió entre Espanya i França. I ara, des de l'associació Energie TGV, li reclamen que posi fil a l'agulla i millori les connexions ferroviàries interfrontereres, que consideren insuficients.

En una carta enviada a Castex el passat 31 de gener, aquest grup de pressió li demana diverses millores per al ferrocarril dels Pirineus Orientals. «Actualment, per arribar a Barcelona abans de les onze del matí, has d'agafar el teu cotxe per anar a buscar un tren d'alta velocitat a Figueres», assenyalen. De la mateixa manera, lamenten que només hi ha «uns pocs TVG i AVE que proporcionen transport transfronterer entre França i Espanya, i el primer TVG procedent de París surt de Perpinyà en direcció Barcelona a les 11.12». És per això que reclamen «millorar la connexió transfronterera», tot fent arribar alguns trens regionals francesos des de l'estació de Perpinyà fins a l'estació de Figueres, per tal de poder agafar el TAV a la capital alt-empordanesa sense haver d'anar-hi en cotxe.

En segon lloc, també reclamen que s'impulsi d'una vegada per totes el tram ferroviari d'alta velocitat Perpinyà-Montpeller, que porta anys acumulant retards. «La connexió actual fa que hi hagi dues línies que entren pel sud de Perpinyà -la d'alta velocitat i la línia tradicional procedent d'Espanya- i es converteixen en una de sola al nord de la ciutat, i això sovint provoca embussos», recorden.

El passat mes de juliol, just després d'haver estat nomenat primer ministre, Castex es va comprometre a «accelerar» la construcció d'aquesta línia ferroviària: «Posaré tota la meva energia a fer-la avançar a una velocitat superior a l'actual», va garantir, en una entrevista al canal BFMTV.

El projecte, que porta pràcticament congelat des de 2016 (tot i que des de fa uns mesos han començat els primers debats públics a França), consisteix a crear un nou corredor ferroviari entre Montpeller i Perpinyà, ciutats que es troben separades per 160 quilòmetres de distància. D'aquesta manera, s'evitaria el pas de combois per l'interior de les ciutats i es podria donar continuïtat als ramals que arriben des de Barcelona -pel sud- i des de París, Lió i Nimes (pel nord). El projecte preveu una línia mixta per al trànsit de trens de passatgers i mercaderies, amb dues noves estacions als afores de Beziérs i Narbona.