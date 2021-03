Un conductor se salta tres controls i abandona el cotxe a Molló amb tres quilos d'haixix.

El primer que va evadir era de la Policia Local de Ripoll i la resta, dels Mossos, que investiguen i busquen el fugit. El vehicle amb el què transportava la droga té matrícula francesa.

Els fets es van desencadenar la matinada de dilluns a dimarts quan la Policia Local de Ripoll tenia muntat un control al carrer Progrés en direcció Olot. Mentre els agents estaven fent el dispositiu per vetllar per les restriccions de la Covid, van fer parar un vehicle amb matrícula francesa.

El conductor va fer cas omís als agents i va fugir. En escapar-se, els agents locals van donar l'avís als Mossos d'Esquadra.

Aquests van interceptar el vehicle en un altre control que ja tenien establert a l'altura de Sant Joan de les Abadesses. El conductor procedent de Ripoll quan li van indicar que s'aturés, tampoc va fer cas als policies i va seguir el seu camí en direcció la Garrotxa. Mentre això passava, els Mossos van activar diverses patrulles i li van fer un seguiment.

El conductor va aconseguir arribar a la comarca de la Garrotxa però s'hi va trobar un nou control. Els policies de la comissaria d'Olot però van observar que en veure'ls feia un canvi de sentit a la carretera i va tornar a enfilar de nou cap al Ripollès.

Els Mossos el van anar seguint per la C-38 i van enfilar el Coll d'Ares, que té moltes corbes. Van localitzar el vehicle en una benzinera de Molló a tocar de la carretera. Els agents van veure fugir el conductor, però no van poder-lo localitzar per la zona i encara el busquen.

La sorpresa va venir en obrir el cotxe, els Mossos hi van trobar tres quilos d'haixix a l'interior.

Arran dels fets, els Mossos de la comissaria de Ripoll tenen oberta una investigació i de moment, no han pogut localitzar el fugitiu.