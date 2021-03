El descens de la pressió assistencial també es nota a Blanes i Palamós

La doctora Roser Anglès, directora mèdica de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva -entitat que gestiona l'hospital de Blanes, entre d'altres centres sanitaris i sociosanitaris- va explicar dilluns a Ona Malgrat que «en aquests moments estem notant la baixada dels indicatius sanitaris de la tercera onada. No tenim por a una quarta onada però sí estem molt amatents en tot moment». De fet, les xifres d'ingressats a l'hospital de Blanes s'han anat mantenint al llarg d'aquesta tercera onada, sense augments massa destacats. Actualment hi ha dinou persones ingressades. Anglès també va afirmar que s'estan plantejant obrir noves activitats hospitalàries tenint en compte que hi ha menys pressió a Urgències i a l'hospital.

Al Baix Empordà també es van notant les millores. Aquesta setmana hi ha hagut al voltant de 140 ingressos a l'hospital de Palamós, dels quals els que tenen coronavirus suposen el 9%. El nombre d'hospitalitzats es manté respecte les últimes setmanes (des que es van obrir tots els quiròfans) però va disminuint el percentatge dels que són per covid-19; la setmana passada era de l'11%. Actualment l'hospital té 17 pacients ingressats per coronavirus, el que suposa el 19% de tots els pacients que hi ha actualment ingressats.

A l'hospital se segueixen realitzant intervencions programades que requereixen més de 24 hores d'ingrés i a partir d'aquesta setmana es permet visites als pacients ingressats a l'hospital en zones no covid-19 en un horari establert i un acompanyant a urgències.

Al Palamós Gent Gran, actualment hi ha quatre pacients amb coronavirus ingressats a la planta d'aïllament i aquesta setmana també està previst que es permetin visites als pacients ingressats en zones no covid-19.