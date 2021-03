Girona registra una davallada de 26 hospitalitzats en un dia

La pandèmia va tornar a registrar ahir una de les dades més positives dels darrers dies. El nombre de gironins hospitalitzats per coronavirus va experimentar una forta davallada de 26 pacients i es va aconseguir baixar del llindar de 200. També es va produir un descens similar dissabte passat, però amb menor mesura. De fet, segons dades del Departament de Salut, ahir hi havia 179 hospitalitzats.

D'altra banda, el nombre de crítics també va baixar. Ahir n'hi havia 49, tres menys que el dia anterior. Tot i que la pressió assistencial a les UCIs ha baixat els darrers dies, el nombre d'ingressats encara és molt elevat.

Respecte a les defuncions, ahir Girona en va notificar tres de noves. Totes s'han produït a hospitals o centres sanitari. Quant al nombre de nous casos, ahir Salut en va notificar 149 de nous, un 79% més que el dia anterior. Aquesta és l'única taca negra de les dades d'ahir, tot i que cal tenir present que durant el cap de setmana es fan menys proves i per això el nombre de positius de dilluns sol ser baix.

Els indicadors de contagi, paràmetres que prediuen el creixement de casos en un futur immediat, també van millorar. D'una banda, el risc de rebrot va baixar vuit punts i es va situar en un valor de 235 i, de l'altra, la velocitat de propagació del virus també va baixar fins a 0,97.

Seguidament, Salut va informar ahir dels resultats del cribratge massiu que es va dur a terme a diversos centres educatius de la Garrotxa. S'han pogut detectar 88 casos positius entre les 4.873 persones cribrades, que suposa un 1,8% de positivitat. D'aquests, 84 són alumnes i 4 personal. En total, es van realitzar cribratges a 12 centres educatius entre el 4 i el 19 de febrer.

El risc de rebrot de la Garrotxa ha pujat els darrers dies, després d'un fort descens, i ja se situa en 666 punts. A Olot el valor d'ahir era de 809.

Millora a Catalunya

Finalment, a Catalunya ahir hi havia 81 persones menys ingressades per coronavirus i vuit crítics menys. Salut va notificar 1.375 nous positius i 22 morts. El risc de rebrot i la velocitat de propagació del virus van baixar, així com la incidència de casos dels darrers catorze dies i la positivitat.