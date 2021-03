Les obres de l'N-260 a Sant Joan de les Abadesses s'iniciaran a mitjans de mes

La remodelació del tram de la carretera N-260 a Sant Joan de les Abadesses començarà a mitjans de mes i s'allargarà fins a finals d'any. Aquest tram és on hi va haver una esllavissada el novembre del 2020 per fortes pluges i ja es va haver d'estabilitzar amb urgència. El primer que es farà en aquesta fase de remodelació serà enderrocar dos immobles –una casa i un magatzem- comprats en els últims anys pel consistori per valor d'uns 210.000 euros. Així ho va detallar ahir el subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon, en una visita amb l'alcalde del municipi, Ramon Roqué. Els treballs, que costaran 1,8 milions d'euros i que assumirà el Ministeri de Foment, permetran també reordenar la cruïlla amb la GIV-5211 en direcció a Ogassa. Bramon va destacar la bona entesa entre administracions per arribar a una solució compartida.