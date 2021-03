Banyoles il·lustra accions incíviques per a la conscienciació

L'Ajuntament de Banyoles impulsa la campanya ´Incivisme il·lustrat' en què es mostren dibuixos de diverses accions incíviques per interpel·lar tots els veïns que fan algunes d'aquestes conductes impròpies. Es tracta d'il·lustracions que intenten ridiculitzar i deixar en evidència a persones que no recullen les caques dels gossos, circulen més ràpid del permès, abandona trastos al carrer o circula en patinet elèctric per la vorera. El regidor de Medi Ambient de Banyoles, Albert Tubert, explica que volien fer una campanya «en positiu, fugint només de la multa». Aquesta acció arriba després que el consistori ha detectat un augment de conductes incíviques en els últims mesos.

Passejar el gos deslligat, pintar ´grafitis' a la paret o llençar deixalles al carrer són conductes que tothom té assumides com a incíviques. Tot i així, hi ha gent que encara les fa i això suposa un sobrecost en la neteja per als ajuntaments. L'objectiu de la campanya és que la ciutadania se senti representada en les il·lustracions i deixi de fer algunes de les accions que s'hi veuen com ara no recollir les caques del gos, fer ´botellons' en espais públics o orinar al carrer. Aquesta es difondrà a través del web municipal i les xarxes socials. També se'n faran anuncis i s'editarà un llibret que es repartirà amb el proper número del butlletí municipal.