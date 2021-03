Girona baixa dels 1.000 casos setmanals de covid cinc mesos després

El laboratori territorial de l'ICS Girona, on s'analitzen les PCRs, en una imatge d'arxiu

El laboratori territorial de l'ICS Girona, on s'analitzen les PCRs, en una imatge d'arxiu · Marc Martí

La Regió Sanitària de Girona va tornar a registrar ahir una de les xifres més positives de les darreres setmanes. Després de la forta davallada d'ingressats per coronavirus notificada el dia anterior, ahir va ser el torn del nombre de positius setmanals. Segons la darrera actualització de Salut, del 21 al 27 de febrer s'han detectat 971 casos.

Per primera vegada des de principis d'octubre, el registre setmanal torna a baixar del llindar de 1.000. Cal remuntar a la setmana del 28 de setembre al 4 d'octubre per trobar una dada similar. Concretament, entre aquest període de temps es van diagnosticar 973 positius. Des de llavors, la xifra de contagiats s'ha situat per sobre de 1.000 i el pic es va detectar entre el 21 i el 27 d'octubre, amb 4.509 contagiats.

D'altra banda, respecte a les dades d'ahir, el més destacat és que les defuncions van tornar a pujar després de dies d'estabilització. Concretament, Salut en va notificar vuit. També es van afegir 187 positius nous, un 25% més que el dia anterior i el total ja s'eleva a 60.438. Respecte als ingressats, el nombre de pacients gironins es va incrementar tot i que es manté per sota de 200. Quant als crítics, ahir n'hi havia quatre menys.

Els indicadors de contagi, paràmetres que prediuen el creixement de casos en un futur immediat, també van millorar. La velocitat de reproducció del contagi (Rt) va baixar quatre centèsimes fins a 0,93 i el risc de rebrot va baixar deu punts fins a 225.

La comarca gironina amb el risc de rebrot més alt és la Garrotxa (627) i el municipi de més de 20.000 habitants amb l'indicador més elevat és Olot (738).

Seguidament, el Ripollès té la taxa de transmissió del virus més alta de Catalunya, amb 2,61. A ixò significa que cada cent infectats en poden contagiar uns 261 de mitjana. Per altra banda, el risc de rebrot també és bastant elevat, amb 527 punts, mentre que la incidència de casos dels darrers catorze dies es manté per sota de 200.

Virus controlat a Catalunya

Finalment, a Catalunya les dades segueixen millorant. La tendència va a la baixa, tot i que encara de forma molt lenta. Ahir es van notificar 1.559 nous positius que eleven el total a 560.377 i 44 morts, que se sumen al còmput global de 20.760. A més, es va produir una davallada de 33 pacients hospitalitzats per coronavirus i deixa el total en 1.664. Seguidament, ahir hi havia cinc crítics menys i les UCIs catalanes van registrar-ne 520 en total.

Els principals indicadors de contagi també van baixar, sobretot el risc de rebrot (224). La velocitat de propagació del virus era de 0,92. La incidència acumulada dels darrers catorze dies es va situar en 251 casos.