Girona és la província amb més probabilitat de patir un robatori a la llar

La província de Girona és el punt de la geografia espanyola on hi ha més probabilitat de patir un robatori en un domicili. Aquesta és una de les conclusions a la qual ha arribat l'informe Els robatoris en llars assegurats. Dades 2019-2020 d'Unespa (Unió Espanyola d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores). Aquest estudi ha analitzat 78.000 robatoris que s'han produït en immobles des de l'agost de l'any 2019 i fins al juliol de 2020.

Girona es troba al capdavant de les províncies amb més probabilitat, amb un índex del 89,42%. La segueixen en les primeres posicions tres zones més d'Espanya - Tarragona, Barcelona i Múrcia- que tenen una cosa en comú: que donen al Mediterrani.

De fet, l'estudi assegura que pràcticament totes les províncies on la probabilitat de patir un robatori és més gran es troben a la costa mediterrània. Una dels elements a destacar del període analitzat és que les segones residències s'han convertit en l'objectiu dels lladres. Aquest tipus d'habitatge és freqüent en municipis de la Costa Brava, que compten amb grans urbanitzacions.

L'efecte pandèmia

La pandèmia ha fet canviar els hàbits dels lladres d'habitatges. L'informe d'Unespa descriu l'evolució que han patit els delinqüents arran de la crisi sanitària. Fins ara i com va passar el 2019, el més habitual era que els robatoris es produissin més durant les vacances d'estiu i per Nadal. En canvi, l'estudi posa de relleu que la primavera passada, amb la crisi del coronavirus d'entrada, els casos de robatoris a habitatges van caure, sobretot a causa del confinament.

Però un cop aixecat i amb la desescalada, molts dels propietaris de segones residències tampoc van poder tornar a les seves cases d'estiueig, ja que hi ha hagut vigents tancaments perimetrals que han impedit sortides de municipis i ara, per exemple, de la comarca.

Això, segons l'estudi, ha estat aprofitat pels delinqüents, que s'han trobat els habitatges buits. Aquí parlem tant de persones del país com d'estrangers, que el 2020 tampoc han pogut viatjar a la seva casa de la costa gironina.

L'informe d'Unespa també ha analitzat els fets que han ocorregut en les ciutats més poblades d'Espanya -de més de 75.000 habitants. Hi ha set municipis catalans que ocupen els primers llocs del rànquing pel que fa a la ?probabilitat de patir un robatori de domicili. Girona ciutat ocupa el primer lloc amb una probabilitat del 158,68%, en segon lloc hi ha Sant Cugat del Vallès (144,11%) i en tercer, Barcelona (86,7%).

Una altra branca que explora aquest document de les asseguradores és el cost mitjà d'un robatori en un domicili; és a dir, el valor de mitjana que té el botí que acaben emportant-se els lladres. La mitjana espanyola està situada en els 1.300 euros i la catalana, en 1.642.

L'estudi també ha fet un llistat de les províncies on els lladres obtenen un botí més llaminer. Girona ocupa el segon lloc, amb 1.660 euros de mitjana. Per davant hi ha una altra àrea de Catalunya, la província de Barcelona, amb 1.673 euros de mitjana. Per tant, ambdues superen el cost mitjà espanyol.

Botí a Girona ciutat: 1.908 €

Pel que fa als robatoris a les grans ciutats, la gravetat del robatori és també destacable a la de Girona. Ocupa el vuité lloc del rànquing espanyol i el botí que obtenen els malfactors és de 1.908 euros de mitjana. En el primer lloc de la llista hi ha la ciutat madrilenya de Pozuelo de Alcorcón amb 2.302 euros. Es tracta un d'un municipi conegut per la seva elevada renda mitjana per càpita i l'abundància de xalets. En el segon lloc hi ha la ciutat andalusa de Marbella, amb 2.504 euros de mitjana. Ciutat coneguda com a destinació turística malaguenya pel turisme d'alt poder adquisitiu.

A l'extrem oposat de la llista hi apareixen localitats de perfil socioeconòmic modest i amb marcat contrast urbanístic, on abunden els habitatges en alçada. És a dir, els blocs plens de veïns. Són Cadis, Parla, Leganés, Alcorcón i Melilla. En totes aquestes localitats el robatori mitjà se situa per sota dels 600 euros.