L'augment de l'esperança de vida, imparable abans de la COVID

Usuaris d'un centre per a la gent gran de Girona, en una imatge d'arxiu · Aniol Resclosa

L'augment de l'esperança de vida en néixer mostrava una tendència clarament a l'alça a les comarques gironines abans de la irrupció de la covid-19. Segons les dades fetes públiques ahir per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), que corresponen al període 2015- 2019, l'esperança de vida dels habitants de les comarques gironines en néixer havia augmentat en 7,15 anys durant els últims quaranta anys, fins a situar-se en els 83,13 anys de mitjana. Aquesta tendència a l'alça, tanmateix, es pot frenar a causa de la pandèmia, ja que, segons va advertir fa uns dies el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, l'esperança de vida es podria reduir entre 0,9 i 1,5 anys a Catalunya arran de la covid-19.

L'esperança de vida en néixer correspon al nombre d'anys que, de mitjana, pot esperar viure una generació de nounats si les condicions de mortalitat no varien en el futur. Les xifres de l'Idescat assenyalen que l'esperança de vida a les comarques gironines va ser, entre els anys 2015 i 2019, de 83,13 anys de mitjana. En el cas de les dones, la xifra s'enfila fins als 85,91 anys, mentre que, en el dels homes, se situa en 80,39. En ambdós casos, l'esperança de vida ha experimentat un creixement substancial al llarg de les quatre últimes dècades, ja que en el període 1981-1985 se situava en 75,98 anys de mitjana (78,91 en el cas de les dones i 73,07 en el dels homes).

Valors similars a tot Catalunya

Aquests 8,13 anys d'esperança de vida a les comarques gironines són molt similars als valors de la resta de províncies catalanes. En el cas de Barcelona, la xifra se situa en 83,67 anys, mentre que a Lleida és de 83,24 anys i a Tarragona, de 83,02 anys. No hi ha, doncs, diferències significatives entre províncies.

D'altra banda, l'estadística de l'Idescat també ofereix dades de l'esperança de vida als 65 anys, és a dir, una estimació de la mitjana d'anys de què gaudirà la població d'aquesta edat si es mantenen constants les condicions de mortalitat. Per al període 2015-2019, aquesta esperança era de 21,27 anys a les comarques gironines: 19,26 anys en el cas dels homes i 23,14 anys entre les dones. De nou, la dada de les comarques gironines és molt similar a la mitjana catalana, ja que al conjunt del país l'esperança de vida als 65 anys va ser de 21,4 anys durant aquest mateix període.

De tota manera, aquesta tendència a l'alça en l'esperança de vida es veurà trencada, molt probablement, per la pandèmia derivada de la covid-19. Així ho va advertir el secretari de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimon, que fa uns dies va explicar que la pandèmia provocarà una reducció de l'esperança de vida d'entre 0,9 i 1,5 anys l'any 2020, fet que només havia passat amb la grip espanyola i durant la Guerra Civil. Per tant, serà la tercera vegada en la història recent del país que es registra un descens de l'esperança de vida, ja que la covid té una mortalitat de l'1%.

Fenomen global

Aquesta reducció de l'esperança de vida es veurà també reflectida a escala global, segons ha advertit l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Malgrat que encara no s'han presentat les dades corresponents a l'any 2020, en què la covid-19 va deixar moltes víctimes, aquest organisme adverteix que l'esperança de vida disminuirà arreu del món, on ja hi ha una bretxa de fins a vint anys entre els països desenvolupats i els que ?estan en vies de desenvolupament.