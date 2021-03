Palau de Santa Eulàlia, l'únic municipi gironí que recupera l'escola rural el proper curs

El municipi de Palau de Santa Eulàlia (Alt Empordà) serà l'únic de la desena de pobles interessats en recuperar l'escola rural a partir del curs vinent. El Departament d'Educació ha anunciat que les famílies ja podran preinscriure's al nou centre aquesta primavera.

Es tracta d'un pla pilot que ha engegat el Departament per poder recuperar les escoles en pobles que fa temps les van haver de tancar per la falta d'alumnes. Tot i així, Educació està treballant amb cinc municipis gironins més per reobrir les escoles de cara al curs 2022-2023. El principal repte és trobar un espai que compleixi amb totes les característiques necessàries i que no suposi cap inversió per a Educació.

El Departament d'Educació fa temps que treballa en una proposta per reobrir escoles rurals en municipis petits. A la demarcació de Girona han treballat amb una desena de municipis durant els últims mesos que estaven interessats en tornar a tenir una escola al seu municipi.

Tot i així, només un d'ells ha aconseguit obrir l'escola el proper setembre. Es tracta de Palau de Santa Eulàlia (Alt Empordà), que ara recuperarà el centre just quan es compleixen 50 anys del seu tancament. El municipi té centenar d'habitants i una quinzena d'ells estan en edat escolar. L'alcalde de Palau de Santa Eulàlia, Xavier Camps, ha assegurat que el principal repte és veure quants dels alumnes es matriculen a la nova escola.

Camps ha explicat que des del primer moment que es van plantejar recuperar aquest servei al municipi han parlat amb els veïns i les famílies per saber-ne la seva opinió. L'alcalde ha detallat que van fer una enquesta oberta als veïns i "la resposta va ser afirmativa" ja que "tota la gent va dir que sí". A més, en aquesta enquesta es demanava també si tots els que tenien fills en edat escolar estarien disposats a matricular-los a Palau i la resposta va se aclaparadora. Davant d'aquest interès, l'alcalde va contactar amb el Departament d'Educació per inscriure's en el pla pilot.



Un 20% de gent jove

El director dels serveis territorials d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, ha destacat que es tracta d'un "municipi petit de l'Empordà" però que té "un nombre d'alumnes prou elevat". De fet, l'alcalde de Palau de Santa Eulàlia, Xavier Camps, ha recordat que "un 20% de la població és gent jove", fet que porta a pensar que "hi podria haver continuïtat a l'escola".

Aquest és un factor clau que ha analitzat el Departament a l'hora d'escollir quins municipis podrien optar a tenir un centre rural. També es buscava que obrir una escola en un municipi no impliqui deixar-ne una altra buida. "Mai de la vida no obrirem una escola per tancar-ne una altra", ha assegurat Fonalleras. Per això creuen que el cas de Palau, malgrat tenir una quinzena d'alumnes és "perfectament compatible".



Classes a l'Ajuntament

De cara al primer curs, els alumnes faran classe en el primer pis de l'Ajuntament. Aquest espai té dues sales i habitualment s'hi fan diverses activitats com ara ioga. De cara al curs vinent, els dos espais es convertiran en dues aules diferents.

Xavier Camps ha explicat que han arribat a un acord perquè l'Ajuntament pugui seguir utilitzant l'edifici com a local social i per tant es mantindran les activitats programades fins ara. Pel que fa al pati, els tècnics han demanat a l'Ajuntament que instal·li unes tanques a la plaça que hi ha davant del consistori per evitar que els alumnes puguin sortir del recinte.

En aquest sentit, Fonalleras ha apuntat que Educació ha primat els espais que no comportin grans inversions pel Departament. Tot i així, el titular d'Educació a Girona ha assegurat que "no tenir una escola nova no vol dir que no siguin instal·lacions adequades".



Cinc pobles més el 2022-23

El Departament d'Educació seguirà treballant amb alguns dels pobles que volien recuperar l'escola, però hauran d'esperar al curs vinent per fer-ho. Es tracta de Parlavà (Baix Empordà), Campllong (Gironès), Llambilles (Gironès), Maià del Montcal (Garrotxa) i Brunyola (Selva).

Segons ha explicat el director dels serveis territorials d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, "la principal dificultat" que ha fet retardar l'obertura dels centres és "trobar els espais" adequats. Una de les condicions per formar part del pla pilot és que no suposin una inversió pel Departament i per això busquen "espais municipals en bones condicions".

Un dels municipis que vol reobrir l'escola és Campllong. El poble té més de 500 habitants i hi ha cap a una setantena de nens en edat escolar (entre 3 i 12 anys). Fa 40 anys que van perdre l'escola i el seu alcalde, Lluís Freixas, explica que la intenció és recuperar-la obrint una línia de P3 o bé amb tot el cicle d'infantil.

L'Ajuntament havia ofert una sala del primer pis del local social per acollir l'aula, i pensava aprofitar la pista que hi ha al davant com a pati i el poliesportiu per fer-hi gimnàs. L'alcalde explica que tot "semblava molt encarat" perquè l'escola reobrís al setembre, però que finalment Educació els ha comunicat que s'haurà de posposar. Confia, això sí, que sigui tan sols un curs més.

Freixas també explica que ja havien reservat una partida de 20.000 euros del pressupost d'aquest any per fer adequacions. De totes maneres, l'alcalde també té clar que, si l'escola reobrís, l'espai que l'acolliria seria provisional. Perquè després d'un o dos cursos, caldrà fer "una escola nova". Una inversió que hauria d'assumir el Departament.

"L'Ajuntament està disposat a pagar allò que convingui, però les infraestructures les ha de posar Educació; els municipis n'assumeixen el manteniment", explica Freixas. De fet, el consistori ja ha reservat uns terrenys a tocar de la llar d'infants –que també ocupa part de l'edifici del local- per poder-hi aixecar una futura escola. "La nostra voluntat és que els infants de Campllong tinguin una bona educació a prop de casa, i al capdavall allò que proposem és la continuïtat del sistema actual: que aquells que surtin de la llar d'infants puguin després anar a l'escola del poble", afirma.