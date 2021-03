L'Ajuntament d'Olot engega la transformació del barri del Carme i, com a primer pas, invertirà més de 214.000 euros aquest 2021 per renovar la plaça i revitalitzar-ne l'entorn. El projecte forma part del Pla Integral d'Accions de Millora (PIAM) del nucli antic. Entre d'altres, es canviarà l'arbrat de la plaça i se'n millorarà l'enllumenat. En paral·lel, s'obriran tres grans finestrals a les arcades de l'Escola d'Art, on s'hi exposaran escultures en guix que seran visibles des del carrer. El projecte de millora també es vincula amb l'obertura de nous comerços a l'espai, com el del primer supermercat cooperatiu de la Garrotxa, per convertir el carrer i la plaça del Carme en una zona especialitzada en alimentació ecològica i de proximitat.

Després de la millora de la plaça del Conill, la del Carme serà el segon espai del nucli antic d'Olot que es reformarà. El projecte segueix les pautes que fixa el pla de millora de places de proximitat inclòs al PIAM.

En total, la millora suposarà una inversió de 214.500 euros. Les obres començaran aquest març mateix. Totes les accions que inclou el projecte es faran al llarg d'aquest 2021, en diferents fases, però sempre giraran al voltant de tres eixos: millorar el confort urbà, posar en valor el patrimoni olotí i dinamitzar les plantes baixes.

L'Ajuntament destaca que, amb aquesta millora, es vol contribuir a "revitalitzar" la plaça del Carme. L'espai, de fet, ja comença a transformar-se perquè s'hi estan rehabilitant habitatges i hi obriran nous negocis. Entre d'altres, el primer supermercat cooperatiu i ecològic de la comarca. En paral·lel, l'ajuntament també treballa en el projecte perquè s'aixequin nous habitatges al carrer Moncarmel.



Des del carrer

La millora de la plaça del Carme i el seu entorn parteix de la premissa que la seguretat al carrer es vincula directament amb què hi hagi activitat i llum a les plantes baixes dels edificis. Per això, ja d'entrada, el projecte afavorirà la relació de l'Escola d'Art amb el carrer.

S'obriran grans finestrals a les tres arcades existents de l'escola, i al darrere dels vidres s'hi exposaran escultures en guix que històricament s'han fet servir per a les classes de dibuix (com les de Miquel Blay). L'obertura dels finestrals també és, de fet, la primera fase de les actuacions de millora a l'Escola d'Art, que també preveuen ampliar i dignificar l'entrada al claustre renaixentista.

El projecte de millora de la plaça també suposarà renovar-ne l'arbrat. Les alzines que hi ha ara malmeten el paviment, generen punts foscos i no permeten veure la façana de l'escola. El que es farà serà plantar-hi noves espècies de fulla caduca a banda i banda de la calçada. D'aquesta manera, a l'estiu es guanyarà ombra i a l'hivern, sol. Algunes de les alzines que hi ha ara es trasplantaran a la mateixa plaça –com a arbre singular- o es replantaran en un altre espai de la ciutat.



Més llum

La disposició del nou arbrat donarà més protagonisme a l'edifici dels claustres del Carme. I per reforçar-ne el seu valor patrimonial, se n'il·luminaran també els elements més destacables (com la portalada de pedra, les obertures, la rosassa i el porxo de l'església). En paral·lel, també se substituirà la lluminària actual de la plaça del Carme per tecnologia led i llum blanca.

Per millorar el confort urbà, es posarà un sòcol a la façana de l'església i una font a la plaça. Així, també es crearan àmbits de trobada per als veïns.



Alimentació de proximitat

El projecte de millora també es vincula amb l'obertura de nous comerços a l'entorn de la plaça. "Diversos agents privats preveuen obrir comerços que reforçaran la progressiva especialització del carrer i la plaça del Carme en un àmbit dedicat als productes d'alimentació ecològics i de proximitat", explica l'Ajuntament.

Un d'aquests, precisament, serà el primer supermercat cooperatiu de la Garrotxa. L'impulsa la cooperativa l'Artiga Coop, que també concep el projecte com el d'un espai des d'on promoure el consum responsable.

Precisament, aquest dijous, coincidint amb la presentació de les millores a la plaça del Carme, els responsables de l'Artiga Coop han fet una crida a sumar nous socis per fer realitat el projecte. Actualment ja tenen 150 socis i calculen que per fer realitat l'obertura, en calen un centenar més.

El projecte de millora de la plaça del Carme i el seu entorn el signen els arquitectes Eduard Callís i Guillem Moliner. Compta amb el consens dels veïns i comerços de la zona, s'ha treballat de manera participativa amb el Consell de Barri del nucli antic i s'inclou dins el PIAM del Nucli Antic d'Olot.