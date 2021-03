Treball lliura certificats de professionalitat a divuit treballadors de Drissa

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha entregat aquest dimecres un certificat de professionalitat a divuit treballadors de la Fundació Drissa que tenen problemes de salut mental. D'aquesta manera, una vegada hagin de buscar feina podran acreditar la formació adquirida en un àmbit en concret (en aquest cas serveis de neteja i jardineria). Al llarg del 2020 han participat en un projecte pioner per tenir una titulació oficial de les competències laborals aconseguides al llarg de tota la seva trajectòria. Aquesta certificació s'emmarca en un projecte pioner a tot Catalunya en què hi han participat sis entitats d'arreu del territori. L'objectiu és que es pugui acreditar la formació que té cada persona per reduir l'elevada taxa d'atur que registra de forma estructural aquest col·lectiu.

La directora del SOC, Ariadna Rectoret, detalla que les acreditacions ajuden a construir una «societat més igualitària i cohesionada». En aquest sentit, Rectoret creu que el certificat facilitarà «la inserció laboral i una millora del rendiment en el lloc de treball» del col·lectiu. Les acreditacions professionals formen part d'un projecte pilot en què hi han participat sis entitats socials de Catalunya, entre elles la Fundació Drissa. A més, també hi ha l'Associació Aprodisca i la Fundació Pere Mata de Tarrgona i l'ÀuriaFil, l'Entrem Grup Cooperatiu i l'Àuria Cooperativa de Barcelona.

Entre totes les entitats han aportat 34 treballadors que han participat en el projecte al llarg del 2020. De totes elles, vuit han aconseguit la Qualificació Professional corresponen (set en jardineria i una en neteja). La resta, han aconseguit una qualificació parcial i podran completar la titulació per la via formativa.

La gerent de la Fundació Drissa, Núria Martínez, recorda que aquest col·lectiu té una elevada taxa de desocupació de forma estructural. Per això ha apostat per donar-los eines formatives. «La formació és un factor protector contra la desocupació».