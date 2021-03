El Trueta suma més de 200 defuncions per coronavirus en el darrer any

El 28 de febrer de l'any passat, l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta atenia la primera pacient de covid-19 a la Regió Sanitària de Girona, una dona que havia vingut d'un viatge a Itàlia i que va quedar ingressada a la Unitat de Malalties Infeccioses de Medicina Interna. Aquest va ser l'inici d'un any en què l'atenció al pacient amb coronavirus ho va capgirar tot.

Durant aquests dotze mesos, a l'hospital Trueta s'han produït 218 defuncions de persones que no han pogut superar la covid-19. A més, hi ha hagut 1.697 ingressos per aquesta patologia, dels quals 389 han estat a la Unitat de Cures Intensives (UCI), és a dir, un 22% del total. L'equip mèdic de Medicina Intensiva també gestiona l'UCI de l'Hospital de Santa Caterina de Salt, on han ingressat 197 pacients crítics més. Al centre sanitari gironí també s'han atès un total de 3.941 urgències i durant la primera onada es va fer el seguiment a 138 hospitalitzacions a domicili. El percentatge de morts a l'UCI va ser del 28% durant la primera onada i del 24% en la segona.

La majoria de persones afectades han estat homes. Així, el 58% dels ingressats eren homes, xifra que s'eleva al 71% si analitzem els pacients que han passat a les unitats de crítics. Així mateix, pel que fa a les morts, en sis de cada deu casos també ho eren.

El dia amb més ocupació de pacients covid-19 va ser l'1 d'abril, quan hi havia un total de 213 pacients confirmats o amb sospita, 63 dels quals estaven a l'UCI. El dia de màxima ocupació de pacients crítics i semicrítics va ser el 8 d'abril, quan hi havia 82 pacients crítics i semicrítics covid-19 i 26 no covid-19 (inclosos els nounats). El Trueta va arribar a tenir 74 pacients crítics amb covid-19.

Més de 50 parteres positives

Des de l'inici de la pandèmia fins al 28 de febrer passat, el Trueta ha atès 56 parts de dones que eren positives de covid-19, xifra que representa el 4,4% dels parts que s'han atès durant aquest any.

Una de les peces clau durant aquest any ha estat la capacitat de fer proves PCR. Al principi de la pandèmia, aquestes s'enviaven a fer a Barcelona i no va ser fins al 27 de març que es van començar a processar al Laboratori Clínic Territorial Girona. El volum de proves sol·licitades va anar en augment amb el pas del temps. Durant aquest any, s'han realitzat 380.316 proves PCR sol·licitades pels centres de la Regió Sanitària Girona, un 9% de les quals (34.162) han donat positiu.

L'hospital Trueta ha demanat durant aquest any un total de 33.642 proves PCR, de les quals 2.507 han estat positives. Per la seva banda, els centres d'atenció primària de l'ICS a Girona han enviat a processar 280.648 mostres per fer PRC, 25.569 amb un resultat positiu.

Increment de 246 treballadors

Per fer front a la pandèmia, ha estat necessari incrementar la plantilla de professionals a l'hospital Trueta, que en aquest moment disposa de 246 treballadors més que el 28 de febrer de 2020. El col·lectiu que ha viscut un increment més destacat ha estat el d'infermeria, que disposa de 91 professionals més, a més de 53 auxiliars i 30 zeladors. També s'han contractat 35 professionals de medicina, entre d'altres.

Respecte als professionals, des del principi de la pandèmia han agafat la malaltia un total de 424 treballadors de l'Institut Català de la Salut (ICS) al Trueta, pràcticament un 20% del total de 2.184 aproximadament. Amb l'arribada de la vacunació, el volum de professionals afectats pel coronavirus s'ha vist reduït dràsticament i ara mateix només hi ha quatre positius a l'hospital Trueta.

Fins a la darrera actualització hi ha 1.722 treballadors de l'ICS al Trueta vacunats amb la primera dosi, 1.392 dels quals també ho estan amb la segona. Si també es contemplen els treballadors de l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut, hi ha quatre positius més. També hi ha un treballador de l'atenció primària fent quarantena i un de l'hospital Trueta. No hi ha cap professional ingressat.