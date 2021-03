La Vall d'en Bas engega una campanya per aconseguir llogar els 150 pisos buits del municipi

L'Ajuntament de la Vall d'en Bas (Garrotxa) ha detectat uns 150 pisos buits al municipi arran d'un estudi endegat l'any 2020 per tenir una radiografia de la situació i quantificar-los. Ara, el consistori ha començat una campanya per aconseguir que es lloguin. Per això, ha iniciat els contactes amb els propietaris per esbrinar perquè estan buits i oferir-los acompanyament en cas que vulguin mobilitzar el seu habitatge i fer que s'ocupi de nou. L'estudi elaborat per l'Ajuntament respon a la demanda de molts joves que hi busquen residència per poder emancipar-se i desenvolupar el seu projecte de vida.