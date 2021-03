Comença la millora del barri del Carme d'Olot

Olot inicia aquest mes de març els treballs de renovació de la plaça del Carme, el segon espai de nucli antic que es reformarà seguint les pautes del Pla de millora de places de proximitat al nucli antic d'Olot. Concretament es realitzaran un conjunt articulat d'accions amb tres objectius principals: millorar el confort urbà, posar en valor el patrimoni i dinamitzar les plantes baixes. La intervenció que ara s'inicia vol contribuir a revitalitzar aquesta plaça del nucli antic, juntament amb la rehabilitació d'habitatges i l'obertura de nous negocis, com el primer supermercat ecològic que s'instal·larà al nucli antic. A més, el consistori treballa en la construcció de nous habitatges al carrer Moncarmel.

Dins les accions que realitzaran, s'hi troba l'obertura de grans finestrals a les tres arcades existents de l'Escola d'Art per tal d'incrementar la relació amb el carrer. A més a l'interior preveuen exposar-hi escultures en guix que històricament s'han utilitzat a les classes de dibuix, com ara les de Miquel Blay.

Una altra de les accions que es portaran a terme serà la introducció d'un nou arbrat de fulla caduca que millorarà les condicions ambientals i de confort de la plaça. L'arbrat es disposarà en dues files, una a cada banda de la calçada. Donat que les alzines existents malmeten el paviment, generen espais foscos i no permeten gaudir de la façana de l'edifici de l'Escola d'Art, alguns dels exemplars es trasplantaran a la mateixa plaça com a arbre singular i la resta es col·locaran en un altre espai de la ciutat. La disposició del nou l'arbrat permetrà que l'edifici dels claustres del Carme prengui més protagonisme. Per reforçar el seu valor patrimonial, s'il·luminaran elements més destacables com la portalada de pedra, les obertures i la rosassa i porxo de l'església. Complementàriament també es millorarà l'enllumenat de la plaça, adaptant-lo a tecnologia Led i llum blanca càlida.

Obertures comercials

Per altra banda, diversos agents privats, tenen previstes obertures comercials que reforçaran la progressiva especialització del carrer i la plaça del Carme en un àmbit dedicat als productes d'alimentació de proximitat i ecològics, com l'Artiga Coop, que obrirà en els propers mesos. Tanmateix, per tal de reforçar l'eix que vincula la plaça del Conill amb la del Carme, el projecte contempla millores en la integració urbana dels locals en actiu. Un sòcol a la façana de l'església i una font per beure configuraran àmbits d'estada al voltant de la plaça.

Les actuacions es desenvoluparan al llarg d'aquest any en diferents fases i tenen un cost previst de 214.500 euros. El projecte de millora, que han portat a terme els arquitectes Eduard Callís i Guillem Moliner, compta amb el consens dels veïns i activitats comercials de la zona, així com s'ha estat treballant de manera participativa amb el Consell de barri del Nucli Antic i s'inclou en el Pla Integral d'Accions de Millora (PIAM) del Nucli Antic.