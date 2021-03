La província de Girona té la segona taxa més elevada de violència sexual contra la dona d'Espanya. Aquesta és la conclusió del primer informe elaborat pel Ministeri de l'Interior sobre la violència contra la dona i que estudia els fets delictius sobre aquest àmbit entre els anys 2015 i 2019.

La taxa de violència sexual a Girona és de 0,40 casos per cada 1.000 habitants i segons l'informe, només la supera la de les Illes Balears, que és de 0,52. Aquest índex s'ha extret de l'anàlisi de les dades de l'any 2019.

L'estudi, però, preveu un període més ampli, de cinc anys: entre el 2015 i el 2019. Durant aquests es van donar 1.009 fets relacionats amb la violència sexual contra les dones. Aquí hi ha casos de violència masclista (22), violència domèstica (32) –de convivència familiar i que no es dona per part de la parella o exparella– i d'altres relacions (955). Aquest alt nombre de fets en l'últim indicador –altres relacions–, segons el Ministeri es deu que les dades proporcionades pels Mossos d'Esquadra no inclouen la relació entre víctima i autor, amb excepció de la violència de gènere i per això es troben en aquest apartat.

Aquests 1.009 casos situen la província de Girona com la tretzena amb més fets de violència sexual en el període 2015–2019. A dalt de tot del llistat hi ha, i de molt lluny, la província de Madrid amb 6.629 fets i en el segon esglaó, Barcelona amb 5.907 casos. En l'àmbit de la violència sexual s'inclouen delictes que van des dels abusos, violacions, agressions sexuals, mutilació genital, entre d'altres.

Quatre tipus de violència

Aquest informe del Ministeri de l'Interior és el primer, asseguren, sobre violència contra la dona en el qual participen totes les forces policials i no només recull l'àmbit de la violència de gènere sinó que dona cabuda també a moltes tipologies penals lligades al més ampli concepte de violència contra la dona.

Per estructurar totes les infraccions penals que han victimitzat a la dona en el període estudiat, els autors de l'estudi l'han estructurat en quatre eixos centrals: violència psíquica, violència física, violència sexual i violència econòmica. De totes aquestes formes de violència, Girona n'ha registrat 8.904 entre els anys 2015 i 2019. L'informe posa de relleu que això representa una taxa de 2,3 per cada 1.000 habitants. Aquest índex està per sota de la mitjana espanyola, que és de 2,8 fets per miler de persones.

Per tipologies de violència contra la dona, la sexual, tot i tenir una alta taxa no és la més habitual. Sinó que segons aquest estudi, la més freqüent en el període d'anàlisi ha estat la de tipus psicològica, amb 6.428 casos. En segon terme hi ha la de tipus econòmic (1.042), la tercera en nombre de casos és la sexual (1.009) i finalment, hi ha la violència física (425).

La major part de la violència contra la dona es produeix en l'àmbit de la violència masclista en l'àmbit de parella, és a dir, on hi ha una relació d'unió o bé, amb exparelles. Dels 8.904 casos totals més de la meitat han estat d'aquesta tipologia (4.947).

La violència de tipus econòmic també afecta les dones gironines i una mostra d'això és que en cinc anys s'han produït 1.042 casos a la província. També es dona majoritàriament en l'àmbit de parella i aquí hi entren infraccions penals com l'impagament de prestacions econòmiques, l'abandonament de la família, l'abandonament d'un menor, entre d'altres. Finalment, la psicològica s'ha donat en 7.387 casos i sobretot en casos de violència de gènere (4.524). Són sovint casos sobretot de persones que pateixen seqüeles psicològiques o patiments emocionals arran del seu maltractador.