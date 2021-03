Palau de Santa Eulàlia recupera l'escola de cara al curs vinent

Palau de Santa Eulàlia serà l'únic de la desena de pobles gironins interessats en recuperar l'escola rural a partir del curs vinent. El Departament d'Educació ha confirmat que les famílies ja podran preinscriure's al nou centre del municipi alt-empordanès aquesta primavera. Es tracta d'un pla pilot que ha engegat el Departament per poder recuperar les escoles en pobles que fa temps les van haver de tancar per la falta d'alumnes. Tot i així, Educació està treballant amb cinc municipis gironins més per reobrir les escoles de cara al curs 2022-2023. El principal repte és trobar un espai que compleixi amb totes les característiques necessàries i que no suposi cap inversió per a Educació.

El Departament d'Educació fa temps que treballa en una proposta per reobrir escoles rurals en municipis petits. A la demarcació de Girona han treballat amb una desena de municipis durant els últims mesos que estaven interessats a tornar a tenir una escola al seu municipi.

Tot i així, només un d'ells ha aconseguit obrir l'escola el proper setembre. Es tracta de Palau de Santa Eulàlia que ara recuperarà el centre just quan es compleixen 50 anys del seu tancament. El municipi té centenar d'habitants i una quinzena d'ells estan en edat escolar. L'alcalde de Palau de Santa Eulàlia, Xavier Camps, assegura que el principal repte és veure quants dels alumnes es matriculen a la nova escola. Camps va explicar que des del primer moment que es van plantejar recuperar aquest servei al municipi han parlat amb els veïns i les famílies per saber-ne la seva opinió. L'alcalde detalla que van fer una enquesta oberta als veïns i «la resposta va ser afirmativa» ja que «tota la gent va dir que sí». A més, en aquesta enquesta es demanava també si tots els que tenien fills en edat escolar estarien disposats a matricular-los a Palau i la resposta va se aclaparadora. Davant d'aquest interès, l'alcalde va contactar amb el Departament d'Educació per inscriure's en el pla pilot.

El Departament d'Educació seguirà treballant amb alguns dels pobles que volien recuperar l'escola, però hauran d'esperar al curs vinent per fer-ho. Es tracta de Parlavà, Campllong, Llambilles, Maià del Montcal i Brunyola . Segons explica el director dels serveis territorials d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, «la principal dificultat» que ha fet retardar l'obertura dels centres és «trobar els espais» adequats.