Pobeda manté silenci sobre el seu futur a l'aeroport de Girona

La incertesa que viu Rússia respecte l'evolució de Covid-19 i les restriccions de mobilitat que se'n deriven fa que, a hores d'ara, l'aerolínia de baix cost Pobeda Airlines mantingui silenci sobre quin serà el seu futur a l'aeroport de Girona-Costa Brava.

Ja fa un any que l'aerolínia -que abans de la pandèmia era una de les que tenia més projecció a Vilobí d'Onyar, amb un increment constant de viatgers- va haver d'aturar les seves connexions entre Rússia i la Costa Brava arran del tancament de trànsit aeri. Les actuals restriccions que imposa Rússia per entrar i sortir del país -només es pot fer en casos autoritzats, PCR negativa i, si ho exigeixen les autoritats, una quarentena- fan que la mobilitat per aquest estiu sigui incerta.

Mentre que les companyies europees -Ryanair, Jet2 i Transavia- es mostren optimistes de cara a la mobilitat d'aquest estiu i ja han posat a la venda bitllets des de l'aeroport de Girona, Pobeda de moment no ha fet públic quin serà el seu futur a Vilobí. La companyia ha anunciat la recuperació de vols cap a Itàlia i Alemanya a partir d'aquest mes de març, però de moment no té bitllets a la venda per Girona, ni tan sols per als mesos d'estiu. Diari de Girona s'ha posat en contacte amb la companyia a través de correu electrònic per tal d'intentar esbrinar quines són les seves intencions, però no ha obtingut resposta. Molt probablement, la companyia està pendent de les restriccions que imposa Rússia per a l'entrada i sortida d'estrangers, de manera que encara no està clar quin serà l'escenari de mobilitat al país aquest estiu.

Inici de la temporada d'estiu

A finals de març, coincidint amb l'inici de la Setmana Santa, començarà la temporada d'estiu a l'aeroport de Girona, que recuperarà vols progressivament després de la pandèmia i d'un hivern en què no hi ha hagut cap connexió regular, ni tan sols de Ryanair. A hores d'ara, les principals aerolínies que operen a l'estiu -Ryanair, Jet2 i Transavia- ja han anunciat la seva intenció de tornar a volar des de Girona, i han posat els seus bitllets a la venda, encara que en alguns casos han reduït destins o freqüències.

Però de moment, Pobeda Airlines no ha posat a la venda bitllets per recuperar les connexions entre Moscú i Girona que tenia abans de la pandèmia. Des de la seva pàgina web es poden comprar bitllets a altres països europeus, com Itàlia o Alemanya, però no hi ha cap opció de comprar bitllets ni cap a Girona ni cap a una altra destinació de l'Estat. Aquest fet no és sorprenent si es té en compte que, en aquests moments, Moscú imposa fortes restriccions als viatgers que procedeixen d'Espanya: segons consta a la pàgina web del ministeri d'Exteriors espanyol, per poder viatjar a Rússia cal comptar amb autorització del Govern rus, aportar una PCR negativa de no més de tres dies naturals a l'arribada al país i, si ho demanen les autoritats, sotmetre's a una quarentena de catorze dies.

Escenari incert

Aquest escenari incert, doncs, fa que sigui difícil preveure si es podrà recuperar el turisme rus per aquest estiu. De fet, la companyia matriu de Pobeda, Aeroflot, va anunciar a principis de febrer que suspendria més de 70 rutes a tot Europa entre el 28 de març i el 30 d'abril, degut a l'impacte de la pandèmia i a les contínues restriccions de la mobilitat. Aquesta suspensió va afectar a set rutes espanyoles: Alacant, Barcelona, València, Madrid, Màlaga, Tenerife i Palma de Mallorca.

Abans que arribés la Covid-19, Pobeda s'havia convertit en una de les principals companyies de l'aeroport de Girona i havia generat un increment exponencial del turisme rus. I, malgrat que durant els mesos d'estiu augment exponencialment les seves connexions, de cara a la temproada d'hivern passat -just abans de la Covid- havia mantingut la seva aposta per Girona, tot augmentant un 51,7% el nombre de places entre octubre i març.

I és que la connexió amb Moscou li ha donat molt bons resultats: l'any 2016, Pobeda havia mogut 20.545 viatgers a l'aeroport de Girona (un 1,23% del total), mentre que el 2018 la xifra ja arribava als 87.449 (un 4,32%). L'any 2019, Pobeda es va mantenir com la cinquena aerolínia amb més capacitat de l'aeroport gironí, tot oferint nou vols setmanals amb tres aeroports de Moscú.