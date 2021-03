Repunten els ingressats però baixa la transmissió del virus

Després de la forta davallada d'ingressats viscuda dimarts, ahir els gironins hospitalitzats per coronavirus van repuntar per segon dia consecutiu, tot i que lleugerament. Concretament, es van registrar quatre persones més i el total s'eleva a 188. La bona notícia és que es manté per sota de 200. Respecte als pacients ingressats a l'UCI, la xifra es va mantenir igual que el dia anterior.

Quant a les defuncions, ahir Girona en va notificar dues de noves. La dada va baixar significativament respecte al dia anterior ja que se n'havien registrat onze. Seguidament, ahir Salut va notificar 149 casos nous un 20% menys que el dia anterior.

Els indicadors de contagi, paràmetres que prediuen el creixement de casos en un futur immediat, van seguir baixant. D'una banda, el risc de rebrot va disminuir dos punts i es va situar en un valor de 225 i, de l'altra, la velocitat de propagació del virus va baixar una centèsima més fins a 0,92.

Si analitzem les dades per comarques, el Ripollès té un risc de rebrot de 593 punts i se situa en tercera posició a Catalunya després de la Vall d'Aran i el Moianès. En quart lloc hi ha la Garrotxa, que encara té la dada molt elevada, de 590 punts, tot i que més baixa que les setmanes anteriors. La comarca gironina amb l'índex de rebrot més baix és la Selva, amb 120 punts, tot i que encara es manté en risc «alt». Seguidament, el Ripollès és la comarca amb la velocitat de propagació del coronavirus més elevada de Catalunya, amb una taxa de 2,82. Això vol dir que cada cent infectats en poden contagiar uns 282 de mitjana.

De fet, segons l'actualització de Salut, en una setmana s'han gairebé duplicat els positius i el risc de rebrot ha passat de 115 a 593.

Respecte a les ciutats de més de 20.000 habitants, Olot (684) i Salt (550) són els dos municipis gironins amb l'índex de rebrot més elevat i se situen en quarta i cinquena posició a Catalunya. La ciutat amb la dada més baixa és Blanes, on arriba a141.

Finalment, Lloret de Mar encara té la transmissió més elevada de Girona però ha baixat respecte als darrers dies. Ahir la taxa era d'1,75.

Situació a Catalunya

Finalment, respecte a les dades de Catalunya, experts van considerar que són positives gràcies a la davallada de persones hospitalitzades i que, com a conseqüència, repercutirà a les UCIs, on també baixaran els pacients ingressats. I és que segons la darrera actualització hi havia 27 pacients menys i 16 crítics menys que el dia anterior. Salut va notificar 1.637 positius i 21 defuncions per coronavirus. Els indicadors de contagi es van mantenir igual que el dia anterior, així com la incidència de casos dels darrers catorze dies i la positivitat en les proves. Seguidament, es van registrar 32.643 vacunats més que el dia anterior.