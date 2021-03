Campanya de donació de sang dels Bombers

seu de la generalitat de girona. La ciutat de Girona va acollir ahir la Campanya dels Bombers i el Banc de Sang. La gent que havia demanat cita prèvia va anar a fer la seva donació a la seu de la Generalitat. La campanya té com a objectiu aconseguir reserves abans de Setmana Santa. Perquè durant aquest període vacacional és una època crítica ja que baixen considerablement les donacions pel canvi d'hàbits i les vacances. Girona és el segon punt de la demarcació on s'ha fet la convocatòria. Fins a finals de març hi ha molts més municipis on anar.