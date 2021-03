La Cellera posa seguretat privada al polígon i tanca l'accés de la festa il·legal

L'accés a la central de Can Ribas, on es va fer la festa il·legal, amb la tanca provisional.

L'accés a la central de Can Ribas, on es va fer la festa il·legal, amb la tanca provisional. david aparicio

La Cellera de Ter comptarà a partir d'aquest cap de setmana amb seguretat privada al polígon. A més, ha tancat l'accés a la zona on es va produir la festa il·legal del cap de setmana i que va acabar amb greus incidents: dos cotxes cremats i joves ferits després d'enfrontaments.

El succés, a més, ha fet que aquesta setmana hi hagués més pressió policial a la zona per part dels Mossos d'Esquadra i també presència de la Guàrdia Municipal de la Cellera per la zona.

En paral·lel, els Mossos de la comissaria de Santa Coloma de Farners segueixen amb les seva investigació i les diligències del cas, que va acabar la nit de dissabte a diumenge amb diversos ferits, joves denunciats per fer botellons i per incomplir les restriccions covid.

Entre els assistents a la festa il·legal que va tenir lloc a la zona de central hidroelèctrica de Can Ribas, hi havia joves i menors d'edat sobretot de poblacions del voltant (Anglès, Bonmatí, Bescanó, entre d'altres) que van enfrontar-se i van acabar calant foc a dos cotxes.

Aquests fets, que va avançar Diari de Girona, es van viralitzar a les xarxes socials i mai s'havien produït al municipi, tot i que sí que hi havia hagut alguns casos de botellons en aquesta àrea i també al polígon, i havien generat molèsties veïnals.

Per posar fi a aquesta situació, l'Ajuntament ha començat a posar fil a l'agulla i, d'entrada, ha barrat l'accés de vehicles a la zona de la central de Can Ribas i en breu hi posaran new jerseys. L'alcalde de la Cellera de Ter, Xavier Bohigas, assegura que, a més, estan en converses amb Endesa i les persones que tenen dret de pas en aquesta àrea per tancar l'accés de forma permanent i que només hi puguin passar aquestes persones.

A banda, l'Ajuntament ha contractat un servei de vigilància privada per controlar la zona del polígon. I és que és una àrea, recorda el batlle, que compta amb equipaments municipals com són la deixalleria o la nau de la brigada. Aquest servei de vigilància estarà en marxa durant les nits del cap de setmana i té com a objectiu frenar l'incivisme. De fet, relata el batlle, és a la zona industrial on comença tot, ja que és on els joves que van a fer botellons comencen a traginar les begudes o el que sigui cap a la zona de la central. Ara considera que amb la presència dels vigilants privats es podrà alertar en cas de problemes als Mossos.

La Cellera de Ter compta amb un cos de vigilants municipals format ara per dos agents, però, com diu el batlle, no els permet poder fer torn de nit, perquè han de cobrir els serveis que hi ha durant el dia.

A banda d'aquestes eines, cal recordar que la Cellera de Ter també ha començat a tramitar la instal·lació de càmeres de vigilància al poble, de lectures de matrícules, que també poden ser d'utilitat en casos d'incivisme i no només delinqüencials.

Ordenança a la vista

L'Ajuntament també ha engegat el procés participatiu per l'ordenança municipal sobre el consum d'alcohol a la via pública. Una normativa que es va començar a tramitar l'any passat i que ara és una qüestió de més actualitat pels últims fets, destaca l'alcalde.