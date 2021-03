Els Col·legis de Metges insten Salut a ampliar la franja d'edat de vacunació

El president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, Jaume Padrós, va reclamar ahir al Ministeri de Sanitat que la vacuna d'AstraZeneca s'administri també als majors de 55 anys. A més, va instar la consellera de Salut, Alba Vergés, a desobeir i posar aquest vaccí «a tots els grups d'edat» si el Ministeri no canvia el criteri «en breu». Padrós va demanar, a través de les xarxes socials, que es prengui aquesta decisió «atenent criteris ètics, clínics, de risc i d'evidència» i va assegurar que els metges hi donaran suport. En declaracions posteriors a l'ACN, va assegurar que «no hi ha cap justificació científica» per mantenir aquesta limitació. A més, va considerar que s'han saltat els criteris de priorització d'edat.

Padrós va lamentar que s'està vacunant personal no essencial de poc risc «quan la majoria de majors de 80 anys viuen a casa o pacients de risc encara no han estat vacunats». «La població més vulnerable ha de ser la primera i principal prioritat», va manifestar.

En una sèrie de piulades a les xarxes socials, va rebatre l'argument que va donar el Ministeri sobre la manca d'evidència per a les persones a partir de 55 anys i va plantejar que tampoc hagués existit per a la gent de més de 90 anys a qui s'ha administrat la de Pfizer.

Va afegir que l'Agència Europea del Medicament no va explicitar cap limitació d'edat per aquest col·lectiu i per això creu que aquesta autolimitació «no té ara justificació i és inadmissible perquè a la pràctica s'estan vulnerant els criteris de la mateixa UE sobre la priorització dels grups de major risc».

En declaracions a ACN, va insistir que «no hi ha justificació» per mantenir la limitació a 55 anys i va posar com a exemple que països que també l'havien establert ja han rectificat, ja que l'evidència que hi ha ara «no és la que hi havia fa dos mesos». Per a Padrós, s'estan «alterant els protocols de vacunació» i «saltant els grups de prioritat de risc».

Actuació «unilateral»

En cas que el Ministeri no accepti fer aquest canvi aviat, Padrós va afirmar que la Conselleria de Salut hauria d'actuar de manera «unilateral» i ampliar la franja d'edat d'aquesta vacuna per arribar als més vulnerables, tenint en compte el context d'escassetat de dosis.

El president del Col·legi de Metges de Girona va replicar Padrós via Twitter i va afirmar que «limitar la vacuna d'AstraZeneca als menors de 55 anys no té cap sentit i sembla un altre acudit de gent mal informada que ens pot costar vides».

D'altra banda, el Consell General de Col·legis Oficials de Metges d'Espanya (CGCOM) també va sol·licitar a Sanitat que revisi l'estratègia de vacunació i li va suggerir que ampliï l'administració de la vacuna d'AstraZeneca a la població de fins a 65 anys, seguint els criteris d'organismes com l'Agència Europea de l'Medicament (EMA) i l'OMS.

En una nota de premsa, el CGCOM va afirmar que el ritme de vacunació a Espanya és «molt lent», fet que atribueix a la limitació en l'arribada de vacunes, però també «a les traves autoimposades, mogudes per un excés de prudència i que excedeixen les recomanacions de l'EMA i l'OMS «i això últim, diuen,«s'ha d'esmenar».

«El principal criteri per a l'administració de les vacunes ha de ser per ara l'edat en ordre descendent, i la velocitat de vacunació s'ha d'incrementar substancialment per arribar com més aviat a les edats mitjanes de la vida, que són les que concentren al seu torn la major part dels factors de risc per a la covid-19 greu», van especificar en un comunicat.

Per això «no ens podem aturar en diferències, més teòriques que reals en la pràctica, entre les diverses vacunes, generant paradoxes com les que ofereix l'estratègica, que està permetent que es vacunin abans docents i policies de menys de 55 anys que els seus companys de més edat».