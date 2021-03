El primer concert massiu sense distància se celebrarà al Palau Sant Jordi el 27 de març

El primer concert massiu sense distàncies se celebrarà el pròxim 27 de març al Palau Sant Jordi de Barcelona. El grup català Love of Lesbian actuarà davant 5.000 espectadors en el que serà el primer esdeveniment d'aquest tipus a Catalunya durant la pandèmia. L'organització farà tests d'antígens a tots els assistents com es va fer a les sales Apolo, Razzmataz i Luz de Gas. Els negatius podran assistir al concert amb mascaretes FFP2, que proporcionaran els promotors. Les entrades per a aquest esdeveniment ja es poden adquirir a través de la pàgina web de l'esdeveniment a partir de 23 euros.

El concert és una iniciativa que es va presentara ahir sota el nom Festivals per la Cultura Segura, que té el suport de la Conselleria de Cultura, l'Ajuntament de Barcelona, associacions de sales de concert i musicals, promotores i festivals com el Sónar, el Cruïlla, el Primavera Sound –que ja va anunciar aquesta setmana la cancel·lació de la seva edició 2021–, el Vida o el Canet Rock. «És una prova pilot, no un concert comercial», va dir Jordi Herreruela, director del Cruïlla, que va explicar que compten amb un pressupost de 200.000 euros, 80.000-90.000 dels quals esperen que se saldin amb les entrades.

El doctor Josep Maria Llibre, de l'Hospital Germans Trias de Badalona, col·laborador del projecte, va explicar que les mesures que s'adoptaran es basen en l'assaig clínic portat a terme a la sala Apolo el passat mes de desembre amb 500 participants.