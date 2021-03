El confinament per Setmana Santa s'anunciarà amb temps «perquè la gent es programi»

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va explicar ahir que el tipus de confinament que estarà vigent per Setmana Santa, al marge del tancament perimetral de Catalunya, s'anunciarà «una mica abans» perquè «la gent es pugui programar». De moment, Sàmper va reiterar que és un tema que encara no s'ha començat a estudiar al Procicat, ja que es vol observar com evoluciona la pandèmia en les pròximes setmanes. Tot plegat ho va detallar des de Puigcerdà, on va visitar les noves dependències de la policia local i on va assegurar que espera que aquest cos sigui en un futur el primer de caire paritari de Catalunya.

Sàmper va destacar que ara per ara estan aplicant «mesures quirúrgiques» que tenen una setmana de durada i que l'objectiu és anar donant la informació sobre com quedarà el confinament de cara a la Setmana Santa en funció del resultat de les mesures que entren en vigor a partir de dilluns. «La voldrem donar, no dos dies abans, sinó una mica abans», va assegurar el conseller, que va recordar que el tancament perimetral de Catalunya continuarà vigent per aquelles dates. Igual que a la resta de comunitats, tot i l'oposició de Madrid.