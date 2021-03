El Consell Comarcal de la Garrotxa impulsa un nou Pla Estratègic Participatiu

El Consell Comarcal de la Garrotxa ha impulsat la creació del Pla Estratègic Participatiu de la Garrotxa 2020/2030 amb l'objectiu de buscar un sistema de confiança i col·laboració entre els diversos actors implicats «per permetre la presa de decisions conjunta i amb el màxim de consens, en un marc d'equilibri territorial, de sostenibilitat, de resiliència i de qualitat de vida a la Garrotxa». El projecte respon a un dels reptes que es va marcar l'equip de govern i té com a finalitat establir les línies estratègiques que han de guiar les actuacions dels principals agents del territori durant els propers any.

Un cop realitzada la primera fase d'estudi i avaluació de la realitat actual, el Consell Comarcal engega un procés participatiu que sota el nom de «Fem Garrotxa» proposa conèixer l'opinió i punts de vista de la ciutadania en general, respecte a diversos temes plantejats. Per dur-lo a terme es proposen taules participatives temàtiques, referides als Objectius de Desenvolupament Sostenible que estipula l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de l'Organització de les Nacions Unides.

Així, «Fem Garrotxa» es desenvoluparà en dues fases. Una primera abans de l'estiu, on es faran setze taules participatives virtuals, entrevistes a agents clau de diversos sectors, enquestes virtuals i visites presencials a col·lectius que tenen difícil accés a la participació. Aquests espais participatius, facilitats per la cooperativa Resilience Earth, començaran de manera virtual els mesos d'abril i maig. En la segona fase del projecte, que tindrà lloc a la tardor presentaran l'esborrany inicial, elaborat a partir dels resultats de la primera fase, i realitzaran unes jornades participatives a gran escala per revisar, modificar i validar el Pla Estratègic final.