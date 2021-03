El Consell Comarcal de la Selva desenvolupa un pla de reactivació socioeconòmica

El Consell Comarcal de la Selva està desenvolupant un Pla de reactivació socioeconòmica covid-19 a la comarca de la Selva des de finals de l'any passat. Es tracta d'un instrument de planificació que ha de recollir les actuacions necessàries en l'àmbit socioeconòmic local, amb la finalitat de pal·liar les afectacions produïdes per la crisi sanitària de la pandèmia provocada per la covid-19 a la Selva. El pla ha de permetre, des de l'àmbit local i de manera concertada, identificar les actuacions necessàries i urgents per contenir l'impacte socioeconòmic a conseqüència de la situació generada per la covid-19 i per millorar la situació d'ocupabilitat de les persones i la reactivació de les empreses en la seva activitat productiva. També ha de permetre identificar aquelles estratègies a mitjà termini que permetin disposar d'un model econòmic més resistent a situacions de crisi i en consonància amb les directrius en l'àmbit europeu.

La primera fase és l'elaboració d'una diagnosi sobre l'afectació real de la crisi a la comarca, en paral·lel a la prospecció de les necessitats i possibles accions a encarar. En aquesta mateixa fase de diagnosi, es realitzaran diverses trobades amb tots els ajuntaments de la comarca de la Selva.